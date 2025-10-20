Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Monoplaza de Joseba Iraola. JOSU URIBE

Azpeitia

Joseba Iraola reina en la 43 Subida a Urraki con su espectacular monoplaza

El azpeitiarra Iñaki Alberdi y el errezildarra Aitzol Apalantza, por su parte, subieron al podio de turismos en 2ª y 3ª posición, respectivamente

Eli Aizpuru

Azpeitia.

Lunes, 20 de octubre 2025, 20:36

Comenta

Joseba Iraola partía como máximo favorito a la victoria en la LXIII Subida a Urraki disputada el domingo, y no defraudó. Los numerosos aficionados esparcidos a lo largo de los seis kilómetros del recorrido pudieron presenciar la velocidad, experiencia y conocimiento de esta carretera por parte del piloto de Balmaseda, que fue el más rápido en las dos mangas de la prueba, aunque no pudo rebajar su propia marca. El ganador realizó un crono de 2:52:967 con su Nova NP-01.

La segunda plaza fue para Aitor Manso (3h:09:084) y Josu Beitia ocupó la tercera posición (2h:11:077). El turismos, el triunfo fue para Aitor Zabaleta (3:17:188), que superó por milésimas al local Iñaki Alberdi (3:17:519). El tercero fue el errezildarra Aitzol Apalantza (3:23:995).

En las diferentes clases los ganadores, además de Iñaki Alberdi (Clase 2) y Aitor Zabaleta (Clase 3), fueron Xabier Amezaga (Clase 4), Ibon Beitia (Clase 5), Iraitz Olariaga (Clase 6), Josu Alberdi (Clase 7), Joseba Sanz (Clase 8), Aitor Manso (Clase 9), Josu Beitia (Clase 10) y Jose Iraola (Clase 11)

Además de la clasificación general, los organizadores de Bosteko eskuderia otorgaron premios a los mejores locales (no premiados con anterioridad).

Podio local

El podio lo conformaron el azpeitiarra Jokin Agirre (3:27:687), el urrestildarra Enaitz Etxeberria (3:32;310) y el también azpeitiarra Eneko Alkorta (3:32:649).

Única fémina

María Aranberri fue la unica mujer piloto en esta edición de la Subida a Urraki que contó con 58 participantes. La nuarbetarra realizó un satisfactorio crono de 3:57:453, mejorando su anterior marca.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Dos menores, rescatados con hipotermia a 200 metros de la costa de Zarautz
  2. 2 Localizada la menor de 17 años desaparecida en Irun
  3. 3 La Oreja de Van Gogh agota en una hora las entradas para Donostia y actuará también el 1 de agosto
  4. 4 Un inquilino se niega a abandonar su vivienda alquilada con prórroga indefinida y el Supremo le da la razón frente al propietario del piso
  5. 5

    El 1x1 de los jugadores de la Real Sociedad ante el Celta. Y tú, ¿qué puntuación les das?
  6. 6

    Ingresa en prisión el presunto autor del homicidio de Zarautz
  7. 7

    El obrero que recogió restos de un Ovni y descubrió huellas de alienígenas
  8. 8 Las cámaras de un convento captan el momento en el que un hombre se lleva parte del jardín que cuidan las monjas
  9. 9 Una marca parisina y una zapatería estadounidense desembarcan en San Sebastián con una nueva tienda
  10. 10 Hamaiketako, el almuerzo vasco de las once de la mañana del que presume Arguiñano con primero, segundo y postre

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Joseba Iraola reina en la 43 Subida a Urraki con su espectacular monoplaza

Joseba Iraola reina en la 43 Subida a Urraki con su espectacular monoplaza