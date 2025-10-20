Joseba Iraola reina en la 43 Subida a Urraki con su espectacular monoplaza

Eli Aizpuru Azpeitia. Lunes, 20 de octubre 2025, 20:36 Comenta Compartir

Joseba Iraola partía como máximo favorito a la victoria en la LXIII Subida a Urraki disputada el domingo, y no defraudó. Los numerosos aficionados esparcidos a lo largo de los seis kilómetros del recorrido pudieron presenciar la velocidad, experiencia y conocimiento de esta carretera por parte del piloto de Balmaseda, que fue el más rápido en las dos mangas de la prueba, aunque no pudo rebajar su propia marca. El ganador realizó un crono de 2:52:967 con su Nova NP-01.

La segunda plaza fue para Aitor Manso (3h:09:084) y Josu Beitia ocupó la tercera posición (2h:11:077). El turismos, el triunfo fue para Aitor Zabaleta (3:17:188), que superó por milésimas al local Iñaki Alberdi (3:17:519). El tercero fue el errezildarra Aitzol Apalantza (3:23:995).

En las diferentes clases los ganadores, además de Iñaki Alberdi (Clase 2) y Aitor Zabaleta (Clase 3), fueron Xabier Amezaga (Clase 4), Ibon Beitia (Clase 5), Iraitz Olariaga (Clase 6), Josu Alberdi (Clase 7), Joseba Sanz (Clase 8), Aitor Manso (Clase 9), Josu Beitia (Clase 10) y Jose Iraola (Clase 11)

Además de la clasificación general, los organizadores de Bosteko eskuderia otorgaron premios a los mejores locales (no premiados con anterioridad).

Podio local

El podio lo conformaron el azpeitiarra Jokin Agirre (3:27:687), el urrestildarra Enaitz Etxeberria (3:32;310) y el también azpeitiarra Eneko Alkorta (3:32:649).

Única fémina

María Aranberri fue la unica mujer piloto en esta edición de la Subida a Urraki que contó con 58 participantes. La nuarbetarra realizó un satisfactorio crono de 3:57:453, mejorando su anterior marca.