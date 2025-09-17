Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Egilea, kartelarekin eta epaimahaiko hainbat kide.

Azpeitia

Jose Angel Ligero errioxarraren kartelak iragarriko ditu 43. Euskal Antzerki Topaketak

Bederatzi kartel aurkeztu dira aurten lehiaketara eta 900 euroko saria izango du Ligerok

Eli Aizpuru

AZPEITIA.

Asteazkena, 17 iraila 2025, 19:57

Jose Angel Ligero errioxarraren kartelak iragarriko ditu udazkenean izango diren 43. Euskal Antzerki Topaketak. Aurten bederatzi proposamen aurkeztu dira Euskal Antzerki Topaketen kartel lehiaketara eta alfaroarrak lortu du lehen saria. 900 euro jasoko ditu egileak, eta bere lana izango da aurtengo ekimenaren irudia. Ligero hainbat kartel lehiaketatan saritua izan da, eta aurrez ere parte hartu izan du Euskal Antzerki Topaketen lehiaketan. Aurtengoan irabaztea «berezia eta pozgarria» dela adierazi du egileak.

Irabazleak azaldu duenez kartelaren konposizioan «antzerkiaren ohiko elementuak eta horrek sortzen dituen emozioak» islatu nahi izan ditu. Diseinuan Euskal Herriko koloreak nabarmentzen dira, baita pailazoaren sudurra ere, «alde komiko eta umoretsua» gogora ekartzeko helburuarekin. Galdera-ikur bat ere ikus daiteke, «sorpresa edo bestelako emozioen sinboloa dira», azaldu du Ligerok.

Pertxa bat ere ageri da konposizioan: «Kamisetak irribarre bat irudikatzen du, eta, era berean, aktoreen mugimendua eta jan-tzi-aldaketak gogorarazten ditu», dio egileak.

Lehiaketako epaimahaia Leire Sarasua, Mikel Odriozola eta Hegoa Larzabal zinegotziek, Mikel Sanjuan eta Miriam Kintana Arte eta Diseinu Ikastegiko irakasleek, Enok Sudupe Kulturaz kooperatibako kideak eta Leire Larrañaga UKTko kideak osatu dute. Ekainean, aurkeztutako kartel guztiekin erakusketa egin zen Betharrameko aretoan.

Aurkezpena, urriaren 14an

Hilabete eta erdi eskas falta da 43. Euskal Antzerki Topaketak hasteko, eta abiapuntuetako bat izaten da kartel lehiaketa. Aurtengo egitarauaren aurkezpena urriaren 14an egingo du udalak, eta orduan jakinaraziko ditu xehetasun guztiak.

Sarrerak ere egun horretatatik aurrera egongo dira salgai www.antzerkitopaketak.eus helbidean, eta txotxongilo tailerretan parte hartzeko izen ematea ere bai.

