Iturritxiki, un refugio para las familias con niños pequeños

Con la llegada del mal tiempo y el frío, el Ayuntamiento de Azpeitia quiere responder a una demanda de las familias con bebés y ... niños pequeños. El consistorio quiere así ofrecer un espacio interior donde las familias con bebés y niños muy pequeños puedan estar cómodamente, sin renunciar a salir de casa. Por este motivo, el consistorio ha puesto en marcha un nuevo servicio en la ludoteca Iturritxiki, situada en Donejakue kalea, donde las personas con niños y niñas de 0 a 3 años puedan contar con un espacio interior seguro y acogedor para combatir el invierno. Iturritxiki se presenta, así, como un nuevo refugio diario para quienes buscan un lugar acogedor donde compartir tiempo, juego y comunidad en pleno invierno. «Los parques suelen ser los principales puntos de encuentro entre familias, pero quienes tienen bebés pedían un espacio interior adecuado, sobre todo pensando en el invierno. Con esta apertura damos respuesta a esa necesidad», explica Leire Sarasua, concejala de Educación del Ayuntamiento.

En principio, la iniciativa arrancó el pasado 9 de noviembre. La ludoteca permanecerá abierta de 10.00 a 13.00, ofreciendo un entorno cálido para que los más pequeños puedan jugar y relacionarse mientras sus familiares descansan o socializan.

Sin embargo, hasta el momento, pese a la demanda -ya que es una petición realizada por las familias al consistorio- no ha tenido mucha aceptación, aunque tiene una explicación. «Durante estos últimos días no hemos tenido un tiempo tan invernal, al contrario, el sol y las altas temperaturas para esta época del año, no han animado a las familias para usar este servicio. Poco a poco irá tomando fuerza. Basta con que se anime una persona para que le sigan otras más y se convierta en costumbre», asegura Aloña Larrañaga, técnica de Juventud del consistorio azpeitiarra.

La ludoteca permanecerá abierta de 10.00 a 13.00, ofreciendo un entorno cálido para que los más pequeños puedan jugar

Disponible por las mañanas

La ludoteca funcionará sin personal por las mañanas, por lo que las familias que deseen acceder deberán recoger la llave en la Policía Municipal y devolverla después. Para controlar el uso del espacio, será necesario rellenar una hoja de registro al entrar. No se permitirá comer en el interior y se deberá dejar el espacio «tal y como se encontró».

Precedentes

La oferta de un espacio público para el uso de las familias con bebés y niños pequeños no es nuevo en Azpeitia. De hecho, desde 2022 funciona con éxito el Familia Txokoa del polideportivo, un espacio pensado para el juego de niños y niñas de 0 a 6 años durante los fines de semana y festivos. Abre los sábados y domingos de 11.00 a 19.00, y los festivos de 11.00 a 12.30.

«Estamos muy satisfechos con cómo ha funcionado el Familia Txokoa. Tiene muy buena aceptación los fines desemana», señala Sarasua. Precisamente ese éxito ha animado al Ayuntamiento a extender la oferta también a los días laborables, aunque en esta ocasión limitada a los más pequeños, dado que entre semana los niños de 2 a 3 años están escolarizados.

El acceso al espacio del polideportivo es gratuito para los socios, mientras que el resto debe abonar 2 euros. Aunque está pensado para niños de 0 a 6 años, los hermanos mayores también pueden acompañarles siempre , eso sí, que haya un adulto que se responsabilice de los menores.

También en Urrestilla

Además de en el núcleo urbano, el Ayuntamiento de Azpeitia apuesta también por habilitar espacios para el bienestar familiar también en Urrestilla, que ha ampliado su oferta para los más pequeños. De esta manera, el servicio infantil destinado a niños y niñas de 0 a 6 años abrirá de 10.00 a 20.00. Para utilizarlo es necesario inscribirse previamente en el área de Juventud del Ayuntamiento. El espacio cuenta con material variado para el juego libre, pero tampoco dispone de personal educativo, por lo que los menores deberán estar siempre bajo la supervisión de un adulto.