Responsables del área de Juventud del consistorio azpeitiarra en la ludoteca Iturritxiki donde podrán jugar los niños y niñas pequeñas.

Azpeitia

Iturritxiki, un refugio para las familias con niños pequeños

Abrirán la ludoteca por las mañanas para que las familias con bebés y niños pequeños puedan contar con con un espacio acogedor para combatir el invierno

Eli Aizpuru

Azpeitia

Miércoles, 26 de noviembre 2025, 19:57

Comenta

Con la llegada del mal tiempo y el frío, el Ayuntamiento de Azpeitia quiere responder a una demanda de las familias con bebés y ... niños pequeños. El consistorio quiere así ofrecer un espacio interior donde las familias con bebés y niños muy pequeños puedan estar cómodamente, sin renunciar a salir de casa. Por este motivo, el consistorio ha puesto en marcha un nuevo servicio en la ludoteca Iturritxiki, situada en Donejakue kalea, donde las personas con niños y niñas de 0 a 3 años puedan contar con un espacio interior seguro y acogedor para combatir el invierno. Iturritxiki se presenta, así, como un nuevo refugio diario para quienes buscan un lugar acogedor donde compartir tiempo, juego y comunidad en pleno invierno. «Los parques suelen ser los principales puntos de encuentro entre familias, pero quienes tienen bebés pedían un espacio interior adecuado, sobre todo pensando en el invierno. Con esta apertura damos respuesta a esa necesidad», explica Leire Sarasua, concejala de Educación del Ayuntamiento.

