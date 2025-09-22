Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Azpeitia

ISB ren 2025-26 denboraldiko bazkidetza kanpaina martxan da

E.A.

azpeitia.

Astelehena, 22 iraila 2025, 20:22

Iraurgi Saskibaloi taldeak martxan du denboraldi honetan klubeko taldeen partiduez gozatu ahal izateko bazkidetza kanpaina. Bazkideek Biele ISB edo Domusa Teknik ISBren etxeko partiduak jarraitzeko aukera paregabea eskainiko du klubak.

Lau aukera

Lau bazkidetza aukera dituzte zaleek: Bazkide arrunta (130 euro); Bazkide gaztea (25 urtetik beherakoentzat) (90 euro); Jubilatuak eta langabetuak (90 euro); Familia bazkidetza: 220 euro (bi abonu, familia-lotura beharrezkoa).

Egoera berezian (zaurgarritasun egoeran edo gizarte bazterketa arriskuan) daudenek, baita desgaitasun pentsio hutsa jasotzen dutenek ere, %50eko deskontua izango dute bazkide arruntaren kuotan.

Bazkidetza arrunta, gazteentzakoa zein jubilatu edo langabetuena egin nahi dutenek, esteka honetan (https:// www.flowte.me/storefront/isb-1?&lan=eu) dute horretarako aukera.

Familia abonua edo %50eko deskontua izango duten bazkidetza motak egiteko, aldiz, Azpeitiko kiroldegiko bulegora jo behar da –astelehenetik ostegunera, 09:00etatik 12:00etara eta 15:00etatik 17:00etara–, edo 688 65 71 19 telefonora deituz edo idatziz ere egin daiteke.

