Irudi bidezko narraziogintza tailerra eskainiko da Dinamoan Interesatuek hilaren 5era bitartean, zapatua, izango dute izena emateko aukera E. A. AZPEITIA. Jueves, 3 octubre 2019, 00:14

«Irudia tresna potentea da, izugarri indartsua, eta irudiaren ahalaz gogoeta egitea tokatzen zaigu, baina baita irudiaren azalaz ere: nola egiten da irudi bat, nola eraikitzen, nola irakurtzen, zer ikusten dugu hor... Eta nola jartzen dira irudiak zirkulazioan, non galtzen dira, non pausatzen, non eusten diote denboraren joanari, nora joaten dira inork ikusten ez dituenean... Irudi batekin erakutsi egin dezakegu, iradoki egin dezakegu, baina baita ezkutatu ere. Irudi batekin kontatu egin dezakegu, eta irudi sorta batekin zer esanik ez. Zer kontatzen dugu irudiekin? Zer narrazio osatu daiteke irudien bidez?». Galdera hauei guztiei erantzuna emateko helburuarekin antolatu dute Irudi bidezko narraziogintza tailerra Dinamoan. Urrian hasi dira saioak eta bost hilabeteko epea izango dute, 2010ko martxoa bitartean. Asteartero izango dira saioak, 18:00etatik 20:00etara. Parte hartzaileek, ikastaro orduetatik aparte, lanarekin jarraitzeko aukera izango dute Dinamoan. Txakur Gorria kolektiboko Mariñe Arbeo eta Malen Amenabarrek gidatuko dute ikastaroa. 15 lagun inguruko taldea osatu nahi da, beti ere, 16 urtetik gora izan beharko dute partehartzaileek.

Izena emateko epea larunbatera arte izango da zabalik. Horretarako izenemate orria bete behar da. Harremanetarako idatzi dinamoa@dinamoa.eus helbidera edo deitu 635 738 760 telefono zenbakira.