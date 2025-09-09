Irailaren 16an eta 18an matrikulatu ahal izango dira haurrak Itsasiren dantza eskolan

AzpeitiaIrailaren 16an eta 18an matrikulatu ahal izango dira haurrak Itsasiren dantza eskolan
Azpeitia.
Asteartea, 9 iraila 2025, 20:25
Itsasi euskal kultur taldeak dantza eskolan izena emateko aukera zabaldu du. Parte hartu nahi nahi duten haurrek irailaren 16an (asteartea) eta 18an (osteguna) eman ahal izango dute izena, 17:30etik 19:00etara bitartean. dan-tza taldearen lokalean. 2017an jaiotako edota lehenengo aldiz matrikulatu nahi dutenen-tzako izango da izen ematea. Aurretik dantzan dabiltzan umeen kasuan, posta elektronikoz helarazi diete gurasoei informazioa. Bestalde, 16 urtetik gorako edonork dantzan hasteko gogoa izango balu, Itsasikoekin harremanetan jartzera animatu dituzte.
