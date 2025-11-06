Las inscripciones para la media maraton, disponibles a partir de este viernes

E. A. Azpeitia. Jueves, 6 de noviembre 2025, 20:34 Comenta Compartir

El Medio Maratón Azkoitia–Azpeitia abre inscripciones a partir de hoy, 7 de noviembre, a través de la plataforma RockTheSport. El evento vuelve a unir ambas localidades el próximo 21 de marzo en una cita marcada por «la emoción, el recuerdo y la energía», según los organizadores. Nacida del sueño y la pasión del atleta Diego García, la carrera homenajea los valores que él representó dentro y fuera de las pistas: deporte, amistad y compromiso. Con ese espíritu, atletas de élite, aficionados y corredores populares compartirán este año un nuevo logo: 'Taupadaz, Korrikaz, festaz' que viene a significar 'latir juntos, correr juntos y celebrar juntos'.