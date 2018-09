Iñaki Ruiz (Profesor de pancafit en Azpeitia): «Tras una clase se tiene la sensacion de haber crecido dos centímetros» Iñaki Ruiz imparte una clase de pancafit en Azpeitia. Iñaki Ruiz se ha especializado en pancafit, un método de estiramiento que tiene cada vez más adeptos XABIER LARRAÑAGA AZPEITIA. Martes, 4 septiembre 2018, 00:31

Iñaki Ruiz imparte clases de pancafit en Azpeitia. Un novedoso método joven que realiza ejercicios de estiramientos en una hamaca especial en busca de corregir la postura del cuerpo. Lo mezcla con yoga, para ofrecer un servicio de relajación, y ejercicios hipopresivos, para liberar las tensiones que tenemos en el cuerpo, para que el cliente se abstenga de la realidad durante una hora y se concentre en la relajación de su cuerpo.

-¿Qué es pancafit?

-Se trata de un método de estiramiento surgido en Italia hace unos veinte años. Aquí es algo novedoso, pero ahí está muy extendido. Yo lo conocí hace unos cinco años en Zumaia. Vi el rendimiento y la mejoría que tuve en poco tiempo y decidí especializarme a tope en ello, tanto en la hamaca como en rehabilitación de lesiones mediante ejercicios. Es una hamaca especial que tiene diferentes funciones. Con ella, queremos corregir la postura y estirar el cuerpo, pero no como un estiramiento normal, sino de una forma globalizada y manteniendo una buena postura. Además, queremos movilizar las articulaciones, porque si no se movilizan se nos contractura el cuerpo. Es por eso, que es importante tener las articulaciones activas. Por ejemplo, me gusta soltar el diafragma. Un diafragma contraído no solo afecta al sistema nervioso, sino también a la postura. Además, es importante trabajar con una respiración guiada, con una respiración especifica. Quiero hacer hincapié en este apartado. La importancia de la respiración la aprendí cuando recibí las clases de yoga durante dos años. Hay patologías de trabajo que he cogido del mundo de yoga y que las aplico en las hamacas de pancafit, además de posturas hipopresivas.

-Entonces, es aprender a relajarse a través de estiramientos

-Es una hora a la semana que tenemos que sacar. Es súper importante tener una hora para nosotros mismos, para saber cómo estamos, para sentir el cuerpo, para respirar de forma consciente, olvidar de lo externo y estar sólo en el momento. Es importante sentir todo el cuerpo, todo el estiramiento.

-¿Qué tipo de ejercicios se trabajan?

-Son estiramientos estáticos o con movimiento. La diferencia con un estiramiento normal, que se hace en casa, es que se hace todo el cuerpo a la vez, desde la cabeza hasta los pies. La ventaja que tiene es que siempre estás en una buena postura. Siempre tienes el sacro, la espalda y la cabeza apoyada y siempre estás en línea. Luego yo juego con la angulación de la hamaca según la necesidad de la persona y lo que se quiera estirar. La tendencia que se tiene tras una clase de una hora, es como si hubiésemos crecido dos centímetros, como si nos hubiesen estirado de la coronilla y los pies a la vez. Así, los músculos se descontracturan. Esa sería la idea. Es un estiramiento en la cadena muscular. Todos los músculos están conectados, desde la cabeza hasta los pies, unos con otros; y si hay un desequilibrio en algún músculo afecta a toda la cadena. Un ejemplo de ello es un dolor de cuello u hombro que algunas veces viene de una mala pisada o la rotación de la cadera, por eso es importante no centrarse en el dolor, sino en toda la cadena. Con la hamaca, trabajamos toda la cadena y desbloqueamos las articulaciones que están bloqueadas.

-¿Cómo son las clases?

-Las clases son por grupos, pero grupos reducidos, entre 4 y 8 personas. Son grupos pequeños, porque tengo atenderles y mantener en una buena postura. Hay que estar encima de la gente.

-¿A quién está dirigido?

-Va dirigido a las personas que quieren ganar calidad de vida y evitar las lesiones, además de los deportistas, para que puedan mejorar el rendimiento deportivo. También es muy adecuado para las personas que pasan muchas horas delante del ordenador y en una postura estática, o para las embarazadas y las mujeres que han dado a luz, ya que durante el embarazo se les cambia mucho la postura. Animo a la gente a que pruebe. Que pruebe y que luego decida si seguir o no. Están invitados.