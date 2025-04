Ilunpeko pilotariek hainbat lehia jokatuko dituzte gaur, ostirala eta bihar

E. A. Azpeitia. Jueves, 10 de abril 2025, 20:08 Comenta Compartir

Ilunpeko pilotari gazteek hainbat partida jokatuko dituzte etxean asteburu honetan. Gaur, ostirala, eta larunbata artean bederatzi lehia izango dira guztira.

Gaur, 18:00etatik aurrera, Izarraitz pilotalekuan, Gipuzkoako Eskuz Banakako Lau eta Erdiko Txapelketako partidak izango dira jokoan: Odriozola (Ilunpe) vs Zabaleta; Egiguren A. (Ilunpe) vs Ibarguren (Legazpi; Iturralde (Ilunpe) vs Unanue (Abantzu); Aranguren (Ilunpe) vs Martinez (Arkirun).

Frontoi Txikian, 18:00etan hasita: Ansola (Ilunpe) vs Etxepare (Oiarpe); Mendizabal (Ilunpe) vs Larra (EPLE eta Ilunpe 1 vs Oiarpe 2.

Larunbatean, 16:00etan, Frontoi Txikian. Kimuen Gipuzkoako Berezkoen Eskuz Banakako Txapelketako partidak jokatuko dira: Arandia (Ilunpe) vs Etxarri (Behar Zana) eta Mauleon (Lapke) vs Eraso (Ilunpe).