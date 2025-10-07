Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Las 10 noticias clave de la jornada

Azpeitia

Hainbat ekimen antolatu dituzte osteguneko Buruko Osasunaren Nazioarteko Egunaren harira

Errehabilitazio Psikosozialeko zentroko kideak 'Hemen gaude, ez zaude bakarrik' leloarekin sentsibilizazio kanpaina egingo dute eta bazkaria ere izango dute

Eli Aizpuru

azpeitia.

Asteartea, 7 urria 2025, 20:32

Comenta

'Hemen gaude, ez zaude bakarrik' mezua zabaltzen jarraituko dute aurten ere Osamen Errehabilitazio Psikosozialeko zentrotik. Osasun Mentalaren Nazioarteko Egunaren harira, hainbat ekimen prestatu dituzte, herritarrak sentsibilizatzeko.

Aurten, beste behin, Azpeitiko liburutegiarekin elkarlanean aritu dira. Liburutegiko kideek prestatutako triptikoetan osasun mentalari buruzko liburuen informazioa jaso dute, eta Osamenekoek egindako sentsibilizazio kartelarekin batera jarriko dituzte ikusgai Azpeitiko, Azkoitiko, Zestoako eta Zumaiako hainbat zerbitzu publikotan, baita Zarauzko Osasun Mentaleko zentroan ere. Helburua da jendeak kartelak ikusi eta triptikoak hartzea, hausnarketa eta elkartasuna sustatuz.

Kartelean eta triptikoetan ageri den ilustrazioa Idoia Neves getariar artistak egin du, doan. Osameneko kideek eskerrak eman dizkiote, izan ere, marrazkiak ederki uztartzen ditu zentroko erabiltzaileen hitzak eta zabaldu nahi duten mezua. Irudian, pertsona bat bere burua besarkatzen ageri da, eta bertan irakur daitezke lau hitz nagusi: Ulertu, Onartu, Errespetatu eta Zaindu.

Urriaren 10ean, Osasun Mentalaren Munduko Egunean bertan, Osameneko erabiltzaileak Azpeitiko hainbat lekutan izango dira, sentsibilizazio mezua daramaten giltzatakoak banatzen. Borondatearen truke emango dituzte, eta jasotako dirua horrelako ekintza gehiago antolatzeko erabiliko dute.

Egunari amaiera emateko, Sanagustin Kulturgunean egingo dute bazkaria, erabiltzaileek, profesionalek eta senitartekoek.

Publicidad

Top 50
  1. 1 La familia de agricultores que arrasa con sus patatas a cuarenta céntimos el kilo: «Vendemos 25 toneladas al día»
  2. 2 Imanol Alguacil muestra su nueva vida en Arabia Saudí: «Todavía estoy en proceso de adaptación»
  3. 3

    Euskadi aumenta un 10% las ayudas a la conciliación y beneficiará a las familias monoparentales
  4. 4

    El nuevo proyecto de Sergio tiene una bola extra
  5. 5 Una vendedora acude a una feria en San Sebastián y le roban una mochila con el dinero conseguido: «Ya lo doy por perdido todo»
  6. 6 Fallece en Barcelona la ilustradora irundarra Mai Egurza
  7. 7

    Los 70.000 despidos en el automóvil alemán ponen en alerta a las empresas de Euskadi
  8. 8

    Euskadi busca nombre para sus Cercanías tras recibir la transferencia del transporte por tren
  9. 9 La nao Santa María llega por primera vez a San Sebastián este martes: «Embarca en la historia»
  10. 10

    Qué hacer si... te encuentras con un mastín

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Hainbat ekimen antolatu dituzte osteguneko Buruko Osasunaren Nazioarteko Egunaren harira