«Me gustaría torear en Azpeitia, y si sigo trabajando así, poco a poco todo llegará» El azpeitiarra Asier Etxaniz, en plena faena. / ROSA A. Conocido en el mundo taurino como Asier Campos, acaba de alcanzar el nivel deseado por un subalterno: poder torear en corridas Asier Etxaniz 'Kinttela' Subalterno ELI AIZPURU AZPEITIA. Sábado, 28 septiembre 2019, 01:01

Se llama Asier Etxaniz (Azpeitia, 1987) y su apodo es 'Kinttela', pero en el mundo taurino le conocen como Asier Campos, por su apellido materno -y por la dificultad que conlleva en su entorno deletrear Etxaniz-. Desde muy pequeñito ha tenido predilección por el toro. De familia muy taurina -su abuelo y tío, y ahora su hermano, fueron y es alguacilillo de la Feria de San Ignacio-, vive con pasión el toro, tanto que siempre ha querido ser banderillero.

Sin embargo, siendo de Azpeitia, la dificultad para hacerse notar en el mundo taurino es, si cabe, mayor. Con tesón, constancia y sobre todo, confianza en sí mismo, se ha sacado las castañas del fuego y ha llegado a adquirir una categoría que le quedaba lejos hace pocos años. Debutó en 2013 como novillero en San Adrián (Navarra) y toreó este pasado verano en Nymes (Francia) la última novillada que le permite acceder a las corridas de toros. Será el primer azpeitiarra en poder hacerlo. Esfuerzo y sacrificio le ha costado alcanzar este nivel a este 'hombre de plata' seguro de sí mismo. Aún tiene mucho por delante y lo sabe, pero confía en que toreará en Las Ventas, y cómo no, le gustaría hacerlo en Azpeitia. «Llegará», asegura, «y si es más tarde que pronto, estaré más preparado», dice.

-¿Cómo decidió ser banderillero?

Un buen subalterno debe tener «buena cabeza, valor y seguridad»«Para mí supone un gran logro teniendo en cuenta todo lo que me he esforzado»

-Tanto mis padres como mis abuelos han sido y son aficionados al toro, como cualquier familia de Azpeitia. Desde pequeñitos mi hermano y yo hemos jugado con toros. Entonces no teníamos móviles ni maquinitas para jugar. Salíamos a la calle y algunos jugaban a fútbol, otros a pelota, y nosotros a los toros. Como buenos azpeitiarras nos gustaba también la sokamuturra. Cuando mi hermano comenzó como rejoneador mi abuelo fue alguacilillo, mi tío también, luego le siguió mi hermano Igor. Cuando él iba a entrenar yo le ayudaba. Cuando lo dejó, creo que descansamos todos.

-¿Cómo es este mundo?

-Es un mundo díficil. Yo tenía mi trabajo, mi novia, la casa... pero me faltaba algo. Así, en 2012 comencé a ir a Navarra. Allí había profesionales, una escuela taurina y fue así como comencé. Ahora, si volviese a vivir de nuevo empezaría antes. Un año más tarde, el 25 de julio de 2013, debuté en San Adrián (Navarra). Desde entonces he toreado ciento y pico novilladas.

-Este año la comisión taurina de Azpeitia quiso que toreara junto a Salenc en la Feria de San Ignacio. Incluso le dedicó un toro...

-Sí, así fue, pero no pudo ser. Necesitaba un mínimo de novilladas picadas antes de acceder a una corrida y aún no las tenía, así que no pudo ser.

-Ahora que tiene la categoría para poder hacerlo, ¿le gustaría poder torear en Azpeitia?

-Es algo que me dice mucha gente. Claro que me gustaría pero mi premisa es que si sigo trabajando así, poco a poco, llegará. Si es más tarde que pronto, estaré más preparado. Pero sí, es un compromiso muy importante para mí y me hace una ilusión especial.

-Con una andadura ya a sus espaldas, ¿qué hay que hacer para dedicarse a esto?

-Trabajar, trabajar y trabajar, y dedicarse a ello al ciento por ciento. El cien por cien de las horas libres que tengo. Ya me gustaría a mí no tener que hacer otro trabajo y dedicarme a esto por completo. Muchas veces llego hecho polvo el domingo de un viaje y tengo que ir a trabajar el lunes...

-La cuadrilla, ¿es siempre la misma?

-A estos niveles todavía no. Hay quienes te llaman siempre porque te conocen, pero no tiene porqué. Creo que a partir de ahora es cuando puedo comenzar a hacerme un hueco.

- ¿Le cambiará mucho la vida a partir de ahora?

- Puedo torear en corridas de toros. Para mí supone un gran logro teniendo en cuenta todo lo que me he esforzado. Trabajo en algo muy alejado del mundo del toro. Han sido años de salir de trabajar, entrenar, viajar todos los fines de semana a Navarra o Francia a torear... Han sido una gran cantidad de kilómetros. Puedo decir que desde 2012 todos los fines de semana que he tenido libres he ido a entrenar o a novilladas. De ahora en adelante, seguiré compaginando mi trabajo (en Serbitzu) con las corridas. Si no toreas no comes y este mundo es muy inseguro, por lo que el empleo me proporciona seguridad.

-¿Con qué maestro le gustaría torear?

-Pues con una máxima figura. Me gustaría llegar ahí, por ejemplo, con alguno de los toreros jóvenes con los que estoy trabajando ahora. Sería bonito.

-¿Con qué cualidades debe contar un buen subalterno?

-Valor para que la cabeza funcione bien, porque delante de un toro, sin valor, por pequeño que sea, te olvidas de todo. Fijarte en los demás además de ser consciente y estar seguro para controlar tu trabajo. Nuestro trabajo es ese, más que lucirse, es hacer el trabajo que el torero deja en tus manos.

-¿Cómo se gestiona el miedo?

-Con seguridad y haciendo bien los deberes. Soy de esas personas que no puede saltar al ruedo sin haber entrenado. Tengo que ir con la seguridad de haber hecho bien el trabajo.

-¿Qué le dicen a su alrededor? Los amigos, la familia...

-Estoy llevando esto de forma muy independiente. Mis amigos, por ejemplo, desconocen cuántas vueltas he dado aquí o allá. Saben, eso sí, que no he salido los fines de semana o que no estoy, pero sin más. En casa sí. Pero es algo que he decidido yo, no les involucro. Al final, voy y vengo.

-Un torero que le guste.

-Muchos, pero me quedo con Pablo Aguado.

-Un subalterno al que admire.

-Jose Antonio Carretero.

-Una plaza de toros.

-Nymes es muy bonito, es un anfiteatro con encanto. Me faltan muchos por ver. He estado cerca de vestirme de torero en una cita que tenía concertada en Las Ventas, pero no ha podido ser. Me gustaría torear en Madrid o Sevilla, pero lo dicho, llegará.

-Banderilla o capote.

-Me gusta más el capote. Los toreros miran más al capote.