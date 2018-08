«Me gustaría seguir viendo a los de Izarraitz en la diana cada domingo dentro de 40 años» Edu Arana pertenece a Izarraitz Txistu Taldea desde su creación. / A.S. Eduardo Arana Txistulari de Izarraitz | El grupo de txistularis Izarraitz cumple 40 años de trayectoria; Edu Arana lleva con ellos desde su creación ALEX SILVA AZPEITIA. Sábado, 25 agosto 2018, 01:07

Cuarenta veranos han pasado desde que en 1978 se formara la banda de txistularis Izarraitz. Un grupo de amigos que disfrutaba del txistu y lo que envuelve al instrumento, tras su paso por Itsasi decidieron «independizarse» y crear su propia banda, y a día de hoy no han dejado de tocar. «No somos una banda de txistularis municipal como tienen las grandes ciudades y pueblos, pero le ofrecemos nuestro servicio al Ayuntamiento, y no fallamos nunca», asegura Eduardo Arana, uno de los integrantes de la banda.

La verdad es que no hay fiesta en Azpeitia en la que no se escuche el txistu; y cada domingo, aunque muchos lo desconozcan, también amenizan las calles del pueblo con su diana. Esta banda pone a Azpeitia al nivel de grandes ciudades en cada acto en el que participa. «Pocos Ayuntamientos pueden presumir de actos institucionales y paseos de la corporación con una banda de txistularis, menos aún, sin tener una banda municipal propia».

-¿Cuál es el secreto para llegar a los 40 años en las calles?

-Pasión por lo que se hace. La verdad, no cobramos un céntimo, nunca lo hemos hecho. Todas las ayudas que recibimos las gastamos en mejorar los trajes, comprar o reparar los instrumentos, pagar los desplazamientos... los gastos de la propia banda, pero no ganamos nada ninguno de los integrantes. Pero nos gusta lo que hacemos, y eso es lo que hace que no fallemos, ni los domingos en la diana, ni las corporaciones desde el 81... Es difícil encontrar gente tan implicada y dispuesta a día de hoy. Xabin Zulaika lleva tocando el tambor 60 años, más de los que tiene nuestra banda; José Mari Sagarzazu, al igual que yo, estamos en la banda con el txistu desde el principio, y de los actuales, los últimos en incorporarse han sido los Mendizabal; Garikoitz, padre, y su hijo, Jon. Gusto por lo que hacemos, amor por el arte, es lo que podemos destacar como secreto.

-Los integrantes del grupo han lanzado este año el chupín de fiestas.

-La llamada para que fuéramos nosotros, junto con el Euskaraldia, los encargados de lanzarlo fue muy emotiva. Es un reconocimiento a la trayectoria. Siempre hemos sido los que acompañaban a las personalidades en los actos, y esta vez lo éramos nosotros. En estos 40 años hemos sido muchos, hasta 11 hemos coincidido a la vez, y teníamos que repartirnos en los actos. Ahora somos cinco, aunque Xabin ya no toca desde el pasado año a causa de una enfermedad; Jon ha tomado su relevo, y lo hace fantástico pese a su juventud. Los 60 años de trayectoria de Zulaika es algo a subrayar, no es muy normal, además, siempre ha sido indispensable en Izarraitz, la figura del tambor ha sido él, no se ha acercado ninguno más a nuestra banda.

-40 años juntos, ¡más que muchos matrimonios!

-La verdad que empezamos siendo una 'cuadrilla' de amigos que les gustaba el txistu, y al final somos como una familia. En muchas cosas, al menos en mi caso, hemos funcionado como hermanos, creo que el txistu e Izarraitz me han dado mucho de lo que soy, en gran medida me han hecho así. Pero las nuevas generaciones e integrantes que se han unido al grupo nos han traído siempre nuevos aires y mucha fuerza. En el caso de Garikoitz, además, que a día de hoy es profesional del txistu, vive de ello, y le hemos ayudado en todo lo que hemos podido. Esa siempre ha sido nuestra filosofía. Aquel que ha querido ir al conservatorio y hacer un camino en la música ha tenido nuestro respaldo, por supuesto.

-Ahora son cinco, aunque Xabin Zulaika no esté completamente en activo. ¿Pero cuántos han sido los txistularis de Azpeitia?

-Hemos llegado a ser 11, una banda bien grande. Lo que sí es muy curioso es que Xabin lleva 60 años tocando el tambor, y en los 40 años, hasta llegar Jon, no hemos tenido otro tamborilero en el grupo, no se ha dado el caso. Zortzikos, fandangos, dianas... no es, al parecer, algo atractivo para los tamborileros de la zona. A la banda municipal de música, a tocar la batería en grupos... sí se apuntan, pero con nosotros no. Tras llegar a ser once, poco a poco nos hemos ido desgranando y nos hemos quedado los que somos. Hay quien lo ha dejado, quien ha seguido su camino profesional...

-Y tras cuatro décadas, ¿hay relevo?

-No, es triste, pero no tenemos relevo en estos momentos. Es muy difícil. Está claro que el formato que tenemos y nuestro concepto no es atractivo para alguien de 16-19 años de hoy día, al parecer. Es un compromiso grande que nieve, llueva o haga sol, sean fiestas o no... cada domingo nos juntemos para la diana, que tengamos disponibilidad en todos los actos. Quitando el fútbol, el baloncesto u otro deporte, es muy difícil conseguir ese compromiso, menos aún en la cultura.

-¿Tiene solución?

-Supongo que haciendo una inversión y apuesta real por el txistu y la cultura, se pueden hacer muchas cosas, pero hay que ponerlo en valor y buscarle solución antes de que desaparezca. Tenemos la costumbre de añorar aquello que falta, o lo que desapareció, pero no sabemos cuidarlo y reanimarlo cuando está en horas bajas, creo que no solo pasa con nosotros. Dentro de 40 años me gustaría seguir viendo a los de Izarraitz en la diana cada domingo, que sigan iluminando las caras de esos niños que se asoman al balcón cuando pasamos.

-Está difícil el txistu.

-Hoy en día se ve la figura del txistulari como algo meramente folclórico. En momentos puntuales, los actos no los imaginamos sin un txistulari, ¿pero el resto del tiempo? Si es txistulari de una banda municipal, vale, tiene su sueldo, se dedica a ello, incluso es trabajador del Ayuntamiento, pero ¿si no? Azpeitia es uno de los pocos pueblos que tiene el orgullo de mantener un pasacalle con txistularis, y encima sin tener una banda municipal de txistularis. Hay muy pocos pueblos donde no se ha perdido: Tolosa, Renteria, Bilbao, Donostia, Bergara... pero no es algo voluntario, es algo municipal, tiene un carácter institucional de algún modo. Todavía hay tiempo de darle la vuelta a la situación, pero necesitamos que se impliquen otras partes también. El Ayuntamiento tiene que promocionar y proteger esto, si no, creo que está muy crudo. Azpeitia tiene mucha fuerza en la cultura, pero hay muchas islas y muchos sectores que no se están potenciando, y tenemos la casa apuntalada en unos cimientos no saneados.

-¿La gente les agradece su labor?

-Parece que la gente no nos ve, pero no es verdad. Cuando cambiamos el recorrido, o no aparecemos en el lugar habitual por alguna cita... al vernos por la calle nos lo dicen, así que, parece que nos sienten y nos escuchan. Las nuevas viviendas de la parte vieja también nos dan vida, los niños se asoman a vernos y arrastran a algún que otro familiar. Las dianas de los domingos, de todos los domingos, son algo que forma parte de la vida de muchos azpeitiarras. Nosotros también tenemos que agradecer mucho a toda la gente que en estos 40 años nos ha venido a ver, ha contado con nosotros, nos ha ayudado, el trato que nos ha dado el Ayuntamiento y sus trabajadores... ojalá encontremos relevo para otros 40 años. Hemos dado mucho, incluso yendo a San Fermín cuando no tenían txistularis para los actos, pero también hemos recibido mucho.