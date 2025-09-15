Gros se proclama campeón del X Torneo Villa de Azpeitia de ajedrez

E. A. azpeitia. Lunes, 15 de septiembre 2025, 20:13 Comenta Compartir

El equipo donostiarra Gros se alzó este fin de semana con el título en la décima edición del Torneo Villa de Azpeitia tras sumar 45,5 puntos de los 52 en juego. Los campeones dominaron de principio a fin el campeonato, disputado a lo largo de 13 rondas, en las que no conocieron la derrota. El triunfo les permitió llevar el trofeo a la capital guipuzcoana. Además del título colectivo, el Maestro Internacional Alejandro Franco, vecino de Azpeitia y primer tablero de Gros, se hizo con el galardón al mejor jugador en su posición al lograr 12,5 puntos de 13 posibles. Una de las anécdotas más llamativas del torneo se produjo en la undécima ronda, cuando Franco se enfrentó a su propio hijo, Álex, primer tablero del equipo local Odriozola Farmacia. La experiencia del padre acabó imponiéndose a la ilusión del hijo en un duelo tan emocionante como entrañable.

La segunda plaza fue para el equipo vizcaíno de Abadiño mientras que el tercer puesto recayó en el equipo Alfil de Beasain.

La organización agradece de manera especial la colaboración del Ayuntamiento y de los patrocinadores del evento: Odriozola Farmacia y Altuna y Uría.