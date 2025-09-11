Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Azpeitia

Gaur da kirol ikastaroetan izena emateko azken eguna

E. A.

azpeitia.

Osteguna, 11 iraila 2025, 20:42

Azpeitiko Udalak antolatutako kirol ikastaroetan izena emateko epea gaur, irailak 12, amaituko da. Aukera zabala prestatu dute bai helduentzat, bai gazteentzat, bai eta haurrentzat ere.

Helduentzako ikastaroen artean, honako hauek daude: GAP, total training, TRX, cicling, ciclo/TRX, zumba fitness, pilates, zumba gold, mantentze gimnasia, igeriketa hastapena eta igeriketa teknifikazioa. Horrez gain, Baigerako bazkideei, gazteei edo jarduera fisiko eta kirol egokituaren ikastaroak ere eskainiko dira.

Ikastaro gehienak astean bi egunez izango dira, 50 minutuko saioekin. Urriaren 1ean hasiko dira eta ekainaren 26an amaituko dira, ordutegi ezberdinetan.

Igerilekuko harreran edo udalaren webgunearen bidez egin daiteke izen-ematea.

Haurrentzako igeriketa

Haurrentzat, berriz, igeriketa ikastaroak antolatu ditu udalak hiru adin-tartetan banatuta: 6 hilabete–2 urte, 2–3 urte eta 4–13 urte. Hiru hilabeteko iraupena izango dute ikastaroek. Lehenengoaren izen-ematea ere gaur amaituko da. Hurrengo bi hiruhilekoetan, berriz, azaroaren 24tik 28ra eta martxoaren 9tik 13ra egin ahal izango da inskripzioa. Informazioa igerilekuko harreran eskura daiteke.

