Finaliza mañana el plazo para solicitar las viviendas públicas que promocionará el Consistorio El Ayuntamiento construirá 129 viviendas en Las Esclavas. El Ayuntamiento pide a los que se hayan dado de alta por internet pero no hayan finalizado los trámites, que pasen por sus oficinas ELI AIZPURU AZPEITI. Jueves, 12 julio 2018, 08:40

Mañana finaliza el plazo para solicitar alguna de las viviendas tanto protegidas como tasadas que el consistorio prevé edificar el área de Las Esclavas. Se trata de un total de 129 -tanto protegidas como tasadas- que el ente público anunció su construcción el pasado mes de mayo.

Para entrar en el sorteo de cualquiera de las viviendas es necesario estar inscrito previamente en Etxebide. Para ello deberán realizar la solicitud bien vía internet o presentando la documentación requerida en el propio Ayuntamiento. Según fuentes consistoriales, «son muchos los vecinos que durante las últimas semanas se han dado de alta a través de internet pero tras varias dudas, han decidido acudir al Ayuntamiento en busca de información».

En ese caso, aconsejan a los interesados que «acudan a las oficinas de Azpeitia Berritzen», ya que según las mismas fuentes, el consistorio «garantiza» el trámite de las solicitudes cumplimentadas en la propia casa consistorial. Sin embargo, no puede hacerlo con las solicitudes realizadas en la red. Además, recuerda a los vecinos que aunque se hayan dado de alta en Etxebide, es obligatorio estar inscritos en el apartado de compra de vivienda para poder acceder al sorteo. «Aconsejamos que comprueben que la solicitud de alta en Etxebide se haya realizado correctamente, ya que una vez finalizado el plazo, no hay vuelta atrás y no se puede realizar la inscripción».

Desde el Ayuntamiento solicitan a quienes puedan tener dudas sobre las condiciones de la solicitud o necesiten ayuda con alguno de los trámites, se acerquen cuanto antes a las oficinas de Azpeitia Beritzen, en Sindikatu Zaharra. También pueden llamar al 94315 71 83 o dirigirse a la dirección de correo electrónico azpeitiaberritzen@azpeitia.eus.