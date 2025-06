Extracciones de sangre, esta tarde, en la sede de Elizkale

E.A. azpeitia. Martes, 24 de junio 2025, 21:09 Comenta Compartir

Hoy se llevarán a cabo las extracciones de sangre como cada último miércoles del mes en el local de la delegación de donantes de sangre, en la planta baja del edificio Bizi Berri de Elizkale. Como es habitual, las donaciones se llevarán a cabo entre las 16.30 y las 20.30 horas.

Las personas que deseen donar sangre deberán pedir cita previa obligatoriamente. Para ello, existen dos opciones: a través de la página web Gotatanta.eus o llamando al teléfono 943 00 78 84.

Desde la organización animan a todas las personas que cumpla los requisitos a participar, con el fin de asegurar que no falten reservas de sangre durante la época estival ya que en verano, aseguran desde la delegación azpeitiarra, «es habitual que la gente se relaje y deje de donar sangre, algo que no deberían hacer porque las enfermedades no descansan y las personas que se encuentran enfermas o ingresadas necesitan de este pequeño gesto para seguir adelante».