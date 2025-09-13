Azpeitia«Euskal Herriaren historian murgiltzeko» lau saioz osatutako ikastaroa antolatu dute
Udalak eta Urolakoen Nafar Zuzterrak elkarteak antolatu dute, eta urriaren 14tik azaroaren 4ra bitartean eskainiko dituzte saioak
Eli Aizpuru
azpeitia.
Larunbata, 13 iraila 2025, 20:35
Udalak, Urolakoen Nafar Zuzterrak elkartearekin elkarlanean, ikastaro berezi bat antolatu du urrian, 'Euskal Herriaren Historia' izenburupean. Helburua da «gure herriaren gaur egungo errealitatea baldintzatu duten gertakari nagusiak eta mugarri historikoak ezagutzeko aukera eskaintzea», azaldu dute antolatzaileek.
Ikastaroa Nabarralde fundazioko Beñi Agirrek emango du, eta Antzinarotik gaur arteko ibilbidea egingo dute. Guztira lau saio izango dira, Basazabal jauregian: urriaren 14an, 21ean, 28an eta azaroaren 4an, asteartero, 18:00etatik 20:00etara.
Matrikularen prezioa 13,20 eurokoa da Azpeitian erroldatuta daudenentzat, eta 16,40 eurokoa gainerakoentzat. Parte hartu nahi dutenek galdetegia bete eta Hezkuntza Zerbitzuan aurkeztu behar dute ordainagiriarekin batera, urriaren 1a baino lehen. Bi modutara egin daiteke tramitea: posta elektronikoz (hezkuntza@ azpeitia.eus) edo aurrez aurre (udaletxeko bigarren solairuan).
Literatura, Arte eta Historia
Bestalde, Udalak Deustuko unibertsitatearekin elkarlanean Literatura, Arte eta Historia ikastaroa eskainiko du bosgarren urtez. Basazabal jauregian egingo da, urriaren 6tik ekainera arte. Ohiko gaiak (literatura, artea eta historia) lantzeaz gain, musika eta zinemari ere tartea eskainiko diete.
Deustuko irakasleek zuzenduko dituzte saioak, eta astelehenetan izango dira, 17:00etatik 19:00etara. Izen-ematea irailaren 15etik 26ra bitartean egin daiteke galdetegia betez eta Hezkuntza Zerbitzuan entregatuz. Prezioa 40 eurokoa da (Azpeitian erroldatuta ez daudenentzat, 50 euro).
Ikastaroaren filosofia argia da, parte-hartzaileen ahalduntzea bultzatzea, aurrezko prestakuntza akademikoa kontuan hartu gabe. Helburua helduen prestakuntza eta aisialdia uztartzea da, berrikuntza sozialerako, garapen pertsonalerako eta komunitatearen hobekuntzarako espazioak sortuz.
