Euskal antzerkiaren eskaparatea bihurtuko da Azpeitia

Eli Aizpuru

Asteartea, 14 urria 2025, 13:55

Comenta

Udazkenarekin batera eta zuhaitzetatik ostoak askatzen diren bezala, antzerki jarioa hasi ohi da Azpeitian sasoi honetan. Aurtengoan ere urriaren amaierarekin etorriko dira Euskal Antzerki Topaketak. 43. edizioa izango da eta emaria ez da nolanahikoa. Horren berri azaltzeko elkartu dira gaur eguerdian Dinamoa Sormen Gunean. Bertan izan dira Nagore Alkorta alkatearekin batera, Leire Sarasua Kultura bazordeburua, Garazi Lazkano Kulturaz Kooperatibako kidea, Eñaut Gorbea Zurrunka taldeko kidea eta Erika Olaizola eta Xanti Agirrezabala aktore azpeitiarrak.

Euskaraz egiten diren antzerki topaketa bakarrak dira Azpeitikoak eta aurten 43. aldiz taularatuko da egitasmoa. Urriaren 31n hasiko dira topaketak eta azaroaren 23an izango da azken emanaldia. Tartean, 13 antzezlan ikusteko aukera izango da; eskola antzerkiak ere, ohi bezala, izango du bere tartetxoa eta tailerrei edo sormen egonaldietan ondutako lanak ikusteko aukera izango da, tartean, Erika Olaizolak eta Xanti Agirrezabalak landu duten 'Kaka'. Azken honen itxiko du aurtengo edizioa eta urtero banatu ohi duten ikuslegoaren saritik kanpo eskainiko da.

Euskal antzerkigintza eta euskara bera sustatzeko ezinbestekotzat jo ditu Alkortak herriko antzerki topaketak. «Harro gaude daukagun kultur eskaintzarekin» eta horren barruan topaketa hauek herritarrentzako «kuttunak» dira.

Kultura batzordeburuak azaldu bezala, Eskola antzerkiaz haratago, urtero saiatu dira gaztetxoengana hurbiltzen eta bitartekari bezala txotxongiloak erabili izan dituzte. Corrado Massacciren elkarlana izan da horren lekuko. Hau erretiratuta, Zurrunka Teatroko kideek itzal tailerra eskainiko dute.

Emanaldi gehienak Soreasun izango dira; Hiru, formatu txikian, Dinamoan antolatu dira. Horrez gainea, kalera ere aterako dute antzerkia eta Sanagustin kulturgunea ere lanen baten eszenatoki bihurtuko da.

Sarrerak jada salgai daude www.antzerkitopaketak.eus webaren bitartez edo Sanagustin kulturgunean. Helduen sarrerak 10 euro balio du eta 5, umeenak. Bestalde, Dinamoan edo Sanagustinen eskainiko diren emanaldietan 8 euro ordaindu beharko dira. Kultur bonoarekin doan izango da sarrera.

Urriaren 31tik aurrera plazaratuko diren lanen eta 43. Euskal Antzerki Topaketen egitaraua ikusi ahal izateko www.antzerkitopaketak.eus atarira jo daiteke.

