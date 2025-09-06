«Será un espectáculo lleno de energía, sudor, y rock and roll a todo volumen»

La banda sueca The Baboon Show actuará el próximo viernes, día 12, en el centro cultural Sanagustin, dentro de la agenda cultural que ofrece ... la cooperativa Kulturaz.

La banda llega a Azpeitia después de su gira 20th Anniversary Tour, la gira más grande de su carrera. «El tour ha estado genial. Han sido muchos espectáculos y muy divertidos, con miles de personas felices cantando en todos los sitios y países en los que hemos tocado. Esperamos exactamente lo mismo en los siguientes shows, un buen rato y una atmósfera positiva. ¡Habrá sudor y eso nos encanta!», ha expresado Niclas Svensson, batería y portavoz del grupo.

Después de la gira, The Baboon Show se encuentra inmerso en conciertos más íntimos. Su agenda recoge cuatro citas en cuatro salas, entre las que se encuentra la de Azpeitia. La última de su 'minigira'. «Nos encanta Euskal Herria y su gente. Sentimos que hubo una fuerte conexión desde el momento en el que empezamos a tocar allí. Por eso, dijimos que sí al instante a este show, porque nos encanta», ha explicado el batería.

El grupo ofrecerá en su actuación «lo que siempre hacemos, un espectáculo lleno de energía, sudor, y música rock and roll a todo volumen con la que no podrás quedarte quieto. Así es como nos gusta, ¡nos gusta hot!». En cuanto al repertorio, también será similar al que ofrecieron en la gira 20th Anniversary Tour, «pero seguramente habrá un par de cambios y sorpresas. ¡Venid al show y veréis!».

Para el público que aún no conoce a la banda sueca y pueda sentir curiosidad por asistir al concierto, Niclas Svensson ha expresado que The Baboon Show se basa en el amor de sus componentes hacia la música rock y lo que se puede hacer o crear con ella. «Es una especie de celebración a la música en directo, cómo debería ser, y lo que aporta. Nos encanta actuar en directo, pero no somos nada sin todas esas increíbles personas que vienen a nuestros shows. Lo hacemos junto con ellos. Tenemos un fuerte vínculo con nuestros fans y nos encanta interactuar con ellos, incluirlos en el espectáculo. Como en la vida real, todos dependemos el uno del otro», ha explicado, y ha añadido: «¡Venid de fiesta con nosotros el 12 de septiembre en Sanagustin! ¡No os lo perdáis! Bat, Bi, Hiru, Lau! Eskerrik asko!».

La banda está formado por el propio Svensson, Cecilia Boström (voz), Simon Dahlberg (guitarra), Frida Ståhl(bajo).

On, grupo invitado

El grupo de rock ON será el invitado de la cita. El grupo se fundó en 2012 por la música donostiarra Itsaso Gutiérrez. Después de haber trabajado en diversos grupos de la escena vasca desde 1998, en su propio proyecto también han participado diferentes músicos. La banda ha autoproducido dos discos y ha dado cientos de conciertos en Euskal Herria y en el Estado. Actualmente le acompañan Maialen Urretabizkaia en el bajo y Maialen Arana en la batería.

La apertura de la sala será a las 21.00 horas, y se prevé que la primera actuación comience a las 21.30 horas. Las entradas para el evento en: www.kulturaz.eus, en www.entradium.com.

Dantzaleku

Tras un mes de descanso, la iniciativa Sanagustin Dantzaleku retoma hoy su programación. Por lo tanto, este domingo, a partir de las 19.00 horas, habrá bailes de salón, a ritmo de salsa y bachata en el centro cultural Sanagustin (gratuito).