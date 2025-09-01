La escuela de Arte y Diseño dará inicio al nuevo curso el próximo lunes 8

S. U. Azpeitia. Lunes, 1 de septiembre 2025, 20:04 Comenta Compartir

La escuela de Arte y Diseño (ADI) arrancará el curso 2025-2026 el 8 de septiembre. El centro ofrecerá los siguientes cursos: curso de dibujo y manualidades, taller de pintura y taller de talla de madera.

Las clases de dibujo y manualidades están dirigidas a niñas y niños de entre 4 y 12 años; y se impartirán de lunes a jueves, de 17.15 a 18.30 horas.

El taller de pintura, por su parte, tendrá lugar de lunes a jueves, de 15.30 a 17.00 o de 18.30 a 20.00 horas. Y, por último, el de talla de madera se ofrecerá será de lunes a jueves, de 18.30 a 20.00 horas.

Además, la escuela de Arte y Diseño volverá a ofrecer este año un curso de iniciación a la escultura con barro.

Matricula abierta todo el año

Las personas interesadas en participar en alguno de los cursos o recibir más información sobre estos, pueden matricularse en el propio centro (Jose Artetxe, 3), llamando a los teléfonos 943 81 28 08 o 688 751 887, o escribiendo a la dirección electrónica artetadiseinu@gmail.com. La matriculación estará abierta durante todo el año.