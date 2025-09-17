Errioxako upategi batera irteera antolatu du Baigerak datorren urriaren 16an

AzpeitiaErrioxako upategi batera irteera antolatu du Baigerak datorren urriaren 16an
Baigera jubilatuen elkarteak irteera berri bat antolatu du urrirako. Urriaren 16an izango da hitzordua, eta goizeko 08:00etan abiatuko dira San Martin egoitzatik. Eguneko lehen geldialdia Logroñoko Franco-Españolas upategian egingo dute, 10:00etan, bisita gidatua eta hamaiketakoa barne. Ondoren, parte-hartzaileek Mesón El Cid jatetxean bazkalduko dute, 14:30ean. Ekintza osoaren prezioa 60 eurokoa da. Izena emateko epea urriaren 14ra bitartean egongo da zabalik.
