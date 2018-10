Eneko Etxeberria no se presentará a las próximas elecciones Eneko Etxeberria. / AIZPURU AZPEITIA. Sábado, 6 octubre 2018, 00:58

El alcalde Eneko Etxeberria compareción ayer antes los medios, acompañado por todos los miembros del gobierno municipal de EH Bildu para anunciar que no se presentará a la alcaldía en las próximas elecciones del 2019. Etxeberria, que lleva en el cargo de 2011, permanecerá como alcalde hasta el final de la legislatura y dejará de serlo en junio del año que viene. Etxeberria agradeció «la confianza» que los azpeitiarras han depositado en él. «Ha sido un honor ser alcalde de Azpeitia», dijo, pero también «una gran responsabilidad», añadió.

El primer edil aseguró que ha intentado gobernar -y seguirá haciéndolo-, «para todos los azpeitiarras, dejando a un lado ideologías o intereses partidistas». De la misma manera, continuó, «hemos intentado dar solución a los problemas de los ciudadanos de la mejor manera posible. Han sido unos años muy productivos y hemos intentado acertar de la mejor manera posible». Sin embargo, pidió perdon a los vecinos por «los fallos cometidos». «Creedme cuando os digo que he actuado con la mejor de las intenciones y he tomado y seguiré tomando las decisiones que he creído mejores para los azpeitiarras». Etxeberria saltó a la alcaldía hace dos legislaturas. Después de 7 años (cumplirá 8 cuando finalice su mandato), sigue creyendo firmemente que la política debe ser «vocacional» y es importante «tener una fecha de fin de cargo». «Para nosotros, la alcaldía nunca ha sido un proyecto personal, siempre hemos obrado en grupo y como colectivo», afirmó, refiriéndose siempre en plural en sucomparencia. Por este motivo, quiso agradecer a «todos los concejales que ha tenido al lado, a los trabajadores municipales, a todos los azpeitiarras y a su familia», el haber estado a su lado a la vez que se comprometió a «trabajar por el pueblo» hasta finalizar la legislatura.