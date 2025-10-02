Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

BERTAN

Azpeitia

Ehun euroko sei bonu, banatuta

Osteguna, 2 urria 2025, 20:14

Comenta

Bertan merkatari elkarteak sei erosketa bonu zozkatu ditu joan den irailaren 19an eta 20an herriko Stock Azokan erosketak egin zituztenen artean, tokiko merkataritza sustatu eta herritarrak gertuko saltokietan erostera animatzeko asmoz. Zozketako irabazleek dagoeneko jaso dituzte ehun euroko bonuak. Erosketa txartel horiek Bertan elkarteko saltokietan erabil daitezke. Irabazleek, beraz, oparia gozatzeaz gainera, herriko merkataritzari bizia ematen lagunduko dute.

