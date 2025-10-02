Ehun euroko sei bonu, banatuta

AzpeitiaEhun euroko sei bonu, banatuta
Osteguna, 2 urria 2025, 20:14
Bertan merkatari elkarteak sei erosketa bonu zozkatu ditu joan den irailaren 19an eta 20an herriko Stock Azokan erosketak egin zituztenen artean, tokiko merkataritza sustatu eta herritarrak gertuko saltokietan erostera animatzeko asmoz. Zozketako irabazleek dagoeneko jaso dituzte ehun euroko bonuak. Erosketa txartel horiek Bertan elkarteko saltokietan erabil daitezke. Irabazleek, beraz, oparia gozatzeaz gainera, herriko merkataritzari bizia ematen lagunduko dute.