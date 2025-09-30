Los dos primeros equipos del Lagun Onak se mantienen en lo alto tras sendos triunfos

Eli Aizpuru azpeitia. Martes, 30 de septiembre 2025, 20:31 Comenta Compartir

El Lagun Onak firmó este pasado fin de semana uno de sus mejores partidos de la temporada y derrotó con claridad al Derio (3-0) en un choque disputado en Garmendipe que generó expectación por la presencia en el banquillo visitante de Iker Muniain, exjugador del Athletic, en su estreno como técnico. En el lado local, la experiencia de Jose Luis Rivera volvió a marcar diferencias.

El duelo arrancó igualado, pero a partir del minuto 20 los azpeitiarras dieron un paso al frente. La banda derecha, con Markel Ucin y Unax Odriozola, desbordó una y otra vez a la zaga bizkaitarra. El premio llegó en el minuto 28 , cuando Unax Odriozola cazó un rechace fuera del área y soltó un potente zurdazo que se coló en la portería rival, firmando un golazo de los que levantan al público.

El Lagun Onak dispuso de varias ocasiones claras para ampliar la ventaja antes del descanso - con disparos al palo, remates a portería vacía y grandes paradas del guardameta visitante, pero el 1-0 se mantuvo al intermedio.

Tras la reanudación, los locales continuaron dominando. En el minuto 52 dispusieron de un penalti que no aprovecharon, aunque inmediatamente después, en el córner posterior, Lander Petxarroman cabeceó el segundo tanto.

El definitivo 3-0 llegó en el minuto 85, tras una jugada embarullada en el área del Derio que terminó en autogol, cerrando un partido redondo para los azpeitiarras. Con este triunfo, el Lagun Onak confirma su buen momento y se mantiene en la zona alta de la clasificación ya que son segundos. El próximo reto será frente al San Ignacio de Gasteiz.

División de Honor Reional

Por su parte, las chicas de División de Honor Regional remontaron un encuentro que comenzó de forma desfavorable y vence al Debagoiena por 3-1. Las del Lagun Onak lograron una trabajada victoria en un encuentro que comenzó cuesta arriba para las locales. El choque arrancó con dominio visitante: en los primeros 20 minutos el Debagoiena impuso más intensidad y logró adelantarse muy pronto en el marcador, gracias a un tanto en el minuto 2.

Lejos de rendirse, el Lagun Onak reaccionó y encontró el empate en el minuto 24 con un gran disparo lejano de Nahia Agirrezabalaga. Apenas unos minutos más tarde, la presión alta de Joane Korta dio sus frutos y permitió el 2-1, con el que se llegó al descanso.

En la segunda mitad el equipo local salió con mucha más seguridad y asumió el control del balón. La recompensa llegó en el minuto 62, cuando Malen Zabala aprovechó un pase filtrado de June Casina entre las centrales para plantarse sola ante la portera y firmar el definitivo 3 a 1.

Las del Lagun Onak se mantienen en los puestos altos de la tabla -son segundas, empatadas a 6 puntos con el Bergara-. La próxima jornada jugarán de nuevo en Garmendipe contra Tolosa, sexta clasificada.