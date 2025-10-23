Amplían el número de dorsales para la San Silvestre azpeitiarra

Eli Aizpuru Jueves, 23 de octubre 2025, 19:12 Comenta Compartir

La XXIV edición de la San Silvestre de Azpeitia contará finalmente con 1.300 dorsales, tras agotarse hace unas semanas los 1.200 inicialmente disponibles. La organización ha decidido ampliar el cupo ante el gran número de solicitudes recibidas en los últimos días.

El nuevo periodo de inscripción se abrirá este viernes a las 18:00 horas y permanecerá activo hasta alcanzar el nuevo límite de corredores . Las inscripciones se podrán realizar a través de la web kirolprobak.eus.

Asimismo, los participantes que se hayan inscrito recientemente en la carrera de 3 kilómetros y deseen cambiar de distancia podrán hacerlo sin coste alguno, escribiendo a la dirección de correo electrónico de la organización (azpeitikoss@gmail.com).

Se buscan voluntarios

Este año la prueba afronta un reto especial, ya que en la edición anterior no se llegó a los 1.000 corredores. Por ello, desde la organización se hace también un llamamiento para captar un mayor número de los voluntarios. Los interesados pueden inscribirse a través del enlace ://labur.eus/AzpeitiakoSS.

Además, se ofrece la posibilidad de participar como 'Ayudante de la Organización', una figura que cuenta con 16 plazas gratuitas. Quienes colaboren en el desmontaje durante los 30 minutos posteriores a la carrera recibirán un dorsal y una chaqueta oficial de regalo.

Para facilitar la logística, los dorsales podrán recogerse en dos puntos: Aitzaki kirolak (Azpeitia) o Plaza Berri Sport (Azkoitia). Los participantes deberán acceder a la sección de inscripciones y seleccionar el punto de recogida preferido, una opción que acaba de habilitarse en la web.

La San Silvestre contará así con la participación de 1.300 personas el próximo 31 de diciembre. Xeye atletismo taldea organiza una vez más la prueba que contará con una amplia programación. A las 11:00 se celebrará una carrera abierta de 300 metros en favor de la inclusión, y no será necesario inscribirse para participar; a las 11:30 comenzará la carrera de tres kilómetros, dirigida a personas a partir de 12 años; y a las 12:00 dará inicio la 24ª carrera San Silvestre de seis kilómetros, para participantes a partir de 14 años.