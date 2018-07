Los donantes de sangre tendrán mañana su cita mensual

La Asociación de Donantes de Sangre ha adelantado varios días la cita mensual de julio y en vez del último miércoles del mes, las extracciones se llevarán a cabo mañana, como de costumbre, en el ambulatorio en horario de 17.00 a 21.00h. «El último miércoles de julio coincidía con el día 25, Festividad de Santiago y día importante en Azpeitia. Pensando que ese día era festivo decidimos adelantar la cita. Luego nos dimos cuenta de que no era así, pero de todas formas hemos decidido realizar las extracciones mañana».

Así las cosas, los componentes de la delegación de donantes de sangre animan a los vecinos a que se acerquen a donar mañana. «Sabemos que estamos en vísperas de fiestas, llegan las vacaciones y la gente se relaja, pero la enfermedad no descansa y todos aquellos que se encuentran necesitados de transfusiones no tienen vacaciones, por lo que pedimos a los azpeitiarras que no pierdan esa buena costumbre de acudir a donar sangre y hagan acto de presencia mañana», han solicitado desde la delegación de donantes azpeitiarra.