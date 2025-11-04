La Domusa Teknik 40 MLK abre inscripciones este miércoles

Este miércoles se abre el plazo de inscripción para la Domusa Teknik 40 MLK, convertida en los últimos años en una cita imprescidible para los ... amantes de las carreras de montaña. El reparto de dorsales llega con una importante novedad ya que, por primera vez, se realizará mediante sorteo.

La organización ha decidido implantar un sistema de sorteo para responder al desbordante interés que han generado las últimas ediciones, donde las plazas se agotaban en cuestión de minutos e incluso se producían colapsos. Desde la organización han querido implantar una inscripción más equitativa y accesible, lejos de la carrera frenética por ser el primero en completar el formulario.

Cada persona preinscrita recibirá un número aleatorio que participará en el sorteo público, programado para el 14 de noviembre a las 18:30 en el Ayuntamiento de Azpeitia. La cita contará con presencia institucional para garantizar la transparencia y, además, se retransmitirá en directo por YouTube. El acto servirá, a su vez, como presentación oficial de la quinta edición.

950 dorsales entre las dos distancias

Habrá un total 950 dorsales disponibles: 550 plazas para la Domusa Teknik 40 MLK y 400 para la 15 MLK. Estas últimas, repartidas a partes iguales entre mujeres y hombres (200 + 200), manteniendo el compromiso por fomentar la participación femenina.

De esta forma, las preinscripciones abrirán este miércoles, día 5, a las 18:00 y será posible realizar la inscripción hasta el día 11, a las 23:59, a través de la web www.kronoak.com. Una vez finalizado el plazo, el sorteo se llevará acabo el próximo 14 de noviembre en el salón de plenos del Ayuntamiento de Azpeitia.

En la 15 MLK se celebrarán dos sorteos diferenciados —uno para mujeres y otro para hombres—, mientras que en la 40 MLK habrá un sorteo único.

Tras solo cuatro convocatorias, la Domusa Teknik 40 MLK se ha ganado un lugar de honor en el calendario de montaña. Su crecimiento constante la ha convertido en una cita imprescindible, tanto para corredores élite como para amantes populares del trail. Y mirando ya a 2026, la prueba aterriza completamente afianzada.

El 9 de mayo de 2026 vuelve Domusa Teknik 40 MLK, con las dos distancias clásicas: la ultra de 65 km y la prueba de 26 km. La ultra trail volverá a recorrer el Valle del Urola, enlazando Azpeitia, Errezil y Beizama. Quienes se atrevan podrán elegir entre un trazado de 65 km con 3.700 m. de desnivel positivo o una versión más corta, la 15 MLK, igualmente desafiante.