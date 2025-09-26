La V. Domusa Teknik 40 MLK se disputará el 9 de mayo

E. A. AZPEITIA. Viernes, 26 de septiembre 2025, 21:14 Comenta Compartir

La Domusa Teknik 40 MLK, una de las pruebas de montaña más esperadas en la comarca, ya tiene fecha. Los organizadores dieron a conocer ayer - a través de sus redes sociales - el día concreto de la celebración de la prueba deportiva. Será el 9 de mayo.

El citado día se dará salida a las dos pruebas que componen la Domusa Teknik: la 40 MLK, de 65 kilómetros: y la 15 MLK, de 26 kilómetros.

Será la quinta edición de la ultratrail que recorre los más reconocidos picos de la comarca, entre Azpeitia, Errezil y Beizama. Los y las participantes deberán enfrentarse a un exigente recorrido de 65 kilómetros y 3.700 metros de desnivel positivo. Los organizadores ya han adelantado que esta edición de la Domusa Teknik será «especial». Para todas aquellas personas que prefieren un recorrido algo más corto pero no así menos exigente, el mismo se dará la salida también a la II. Domusa Teknik 15MLk. Según han señalado los organizadores, las inscripciones para ambas pruebas se abrirán en noviembre pero darán detalles «más adelante».