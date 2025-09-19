Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Azpeitia

Dantza suelto ikastaroa antolatu du Itsasi euskal kultur taldeak, urriaren 7an hasita

E.A.

azpeitia.

Ostirala, 19 iraila 2025, 20:14

Itsasi Euskal Kultur Taldeak dantza suelto ikastaroa antolatu du. Urriaren 7an

hasiko da dantza ikastaroa eta abendura arte luzatuko dira saioak.Itsasiko lokalean (Urola 6) izango dira, asteartetan 21:00etatik 22:00etara bitartean.

Ikastaroa doakoa da eta euskal dantzei buruz zerbait jakin nahi duten guztiei zuzenduta dago. Beraz, dantza saioetan parte hartu nahi dutenek hilaren 7an bertan, 21:00etan, Itsasiko lokalera azaldu besterik ez dute. Zalantzaren bat izanez gero itsasieuskalkulturtaldea@gmail.com postara idatzi daiteke.

