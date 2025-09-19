Dantza suelto ikastaroa antolatu du Itsasi euskal kultur taldeak, urriaren 7an hasita

AzpeitiaDantza suelto ikastaroa antolatu du Itsasi euskal kultur taldeak, urriaren 7an hasita
E.A.
azpeitia.
Ostirala, 19 iraila 2025, 20:14
Itsasi Euskal Kultur Taldeak dantza suelto ikastaroa antolatu du. Urriaren 7an
hasiko da dantza ikastaroa eta abendura arte luzatuko dira saioak.Itsasiko lokalean (Urola 6) izango dira, asteartetan 21:00etatik 22:00etara bitartean.
Ikastaroa doakoa da eta euskal dantzei buruz zerbait jakin nahi duten guztiei zuzenduta dago. Beraz, dantza saioetan parte hartu nahi dutenek hilaren 7an bertan, 21:00etan, Itsasiko lokalera azaldu besterik ez dute. Zalantzaren bat izanez gero itsasieuskalkulturtaldea@gmail.com postara idatzi daiteke.
