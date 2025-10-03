Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Azpeitia

Cursos gratuitos de orientación laboral en Azpeitia en noviembre

Se impartirán por la mañana, en el KZgunea de la Torre Enparan y el plazo para apuntarse es el 19 de noviembre

E.A.

AZPEITIA.

Viernes, 3 de octubre 2025, 20:15

Lanbide ha puesto en marcha un programa de cursos breves de orientación y motivación para la búsqueda de empleo que se celebrarán en diferentes municipios de la comarca. En Azpeitia, la cita será del 24 al 28 de noviembre, en horario de 9.00 a 11.00 horas, en la Torre Enparan (KZgunea).

El objetivo de estas sesiones es acercar a la ciudadanía los servicios que ofrece Lanbide, tanto en su web como en el área de orientación presencial, y proporcionar herramientas prácticas para mejorar la empleabilidad. El temario se adaptará a las necesidades de cada grupo, aunque se requiere tener un conocimiento básico de internet y dominio del euskera o castellano.

Cada curso consta de 10 horas de formación, distribuidas en clases de dos horas diarias. Los contenidos podrán variar según las aportaciones del alumnado, siempre manteniendo como eje principal la motivación y la búsqueda activa de empleo. Las inscripciones para el curso de Azpeitia estarán abiertas hasta el 19 de noviembre y se pueden realizar llamando al 943 023820.

Azkoitia, en octubre

En paralelo, también se impartirá una edición en Azkoitia, durante el mes de octubre. Las clases serán del 20 al 27 de octubre, en horario de 16.00 a 18.00. Las personas interesadas deberán realizar la inscripción antes del día 15 de octubre. Las sesiones serán en Elkargunea.

