Cruce de declaraciones sobre la OPE para policía municipal

La OPE conjunta de la policía municipal junto a Zumaia y Getaria se coló en el pleno en el apartado de ruegos y preguntas. Jabier Altuna preguntó a la alcaldesa Nagore Alkorta sobre varios aspectos relacionados con el tema no sin afirmar antes que el PNV «comparte» los objetivos de «dotar a la localidad de agentes conocedores del idioma o del pueblo».

Altuna se refirió primero a la «fuga» de varios agentes a otras localidades por «la falta de plazas» en Azpeitia donde «en doce años no se ha llevado a cabo ninguna convocatoria». Aludió también a las condiciones laborales, señalando que Azpeitia es la «tercera localidad con peores condiciones laborales» de su cuerpo de policía entre los 13 municipios que cuentan entre 10.000 y 20.000 habitantes. Mencionó la «alergia» de EH Bildu a los cursos organizados por Arkaute ya que de los «50 cursos ofrecidos y que son de interés para el restos de guardias municipales no lo son para Azpeitia y en lugar de ello se trasladan a Castellón o Madrid a realizar estos cursos». A su vez, finalizó, el PNV no ve acertada la solicitud del perfil linguistico B2 «cuando los tribunales lo están echando atrás».

La alcaldesa respondió cada punto asegurando que, debido a las «inercias» de muchos años atrás, el cambio «no es fácil». En primer lugar, puntualizó que «no es cierto que no se haya realizado ninguna convocatoria en estos años. Al menos, ha habido una, pero ninguno de los presentados aprobó».

Dijo también que a los agentes se les han ajustado las condiciones y actuaciones laborales «de acuerdo con los sindicatos y en los términos legales».

Se refirió a los cursos de Arkaute porque «obligatoriamente, tenemos que enviar al personal a estas formaciones, al margen de la ideología que gobierne cada ayuntamiento» pero «si tenemos que recibir algún otro curso en otro lugar, lo seguiremos haciendo», dijo, aludiendo a los cursos de Atención a Víctimas de Violencia Machista llevados a cabo por agentes locales en Castellón.

En cuanto al perfil linguistico Alkorta destacó que, siendo Azpeitia un pueblo euskaldun, solicitar el nivel B2 es «lo mínimo» que debemos exigir.