Sello con la imagen del Aurrera.

Azpeitia

Correos emite un sello con el tren de vapor del Museo del Ferrocarril azpeitiarra

La emisión consta de 72.000 sellos, 3.000 Pliegos Premium y 4.500 prefranqueadas, que se han puesto ya a la venta

E.A.

AZPEITIA.

Viernes, 3 de octubre 2025, 20:15

El histórico tren de vapor de Azpeitia, cientos de veces fotografiado, cuenta ahora con un sello. Correos ha emitido un sello y una tarjeta prefranqueada, dentro de la serie 'Trenes Históricos', que rinden homenaje al emblemático Tren de vapor de Euskotren, joya del Museo Vasco del Ferrocarril de Azpeitia. La emisión del timbre se presenta además en formato Pliego Premium, destacando la relevancia histórica y cultural de este patrimonio ferroviario.

La pieza central de la emisión es la locomotora 'Aurrera', un ejemplar de la última serie construida entre 1892 y 1898 y restaurada en 1991, que protagoniza los viajes en el tren de vapor entre Azpeitia y Lasao. Estos viajes ofrecen a los visitantes la oportunidad única de 'viajar en el tiempo'; a bordo de una auténtica máquina de vapor de carbón.

En su trayecto, el tren de vapor del Museo Vasco del Ferrocarril de Euskotren recorre cinco kilómetros hasta la pintoresca estación de Lasao. Durante el viaje, bordea el río Urola, que cruza mediante un puente diseñado por uno de los ingenieros más destacados de la época, José Eugenio Ribera, realizado hace cien años con la entonces pionera tecnología del hormigón armado. El paso por un túnel de 225 metros completa todo un viaje en el tiempo a bordo de un tren centenario.

La emisión consta de 72.000 sellos, 3.000 Pliegos Premium y 4.500 prefranqueadas, que se han puesto ya a la venta. Con esta tirada, Correos no solo celebra la historia ferroviaria, sino que también contribuye a la difusión de la riqueza patrimonial del País Vasco.

Todo este material filatélico se puede adquirir en las oficinas de Correos, a través de Correos Market o contactando con el Servicio Filatélico en la dirección de correo electrónico atcliente.filatelia@correos.com o llamando al 915 197 197.

