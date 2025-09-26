Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Azpeitia

Convocan una concentración en Zelatun contra los proyectos eólicos en los montes, este domingo

E. A.

AZPEITIA.

Viernes, 26 de septiembre 2025, 21:14

Varias asociaciones y colectivos ciudadanos (Amasamendi Bizirik, Errezil Bizirik y Sañu Bizirik), han convocado para este domingo, a las 13.00 horas, en los prados de Zelatun -justo en el último día de fiesta organizado en Hernio este mes de septiembre-, una concentración en defensa del territorio y contra la implantación de centrales eólicas en los montes.

La movilización se produce tras la reciente publicación en el Boletín Oficial del País Vasco de la declaración de impacto ambiental negativa del proyecto eólico Sañu-Piaspe, promovido por Statkraft junto a varios ayuntamientos. Esta resolución ha supuesto un revés para la empresa y una victoria para los colectivos vecinales que llevan más de tres años organizándose contra la iniciativa.

Las entidades convocantes celebran este logro, pero advierten de que «la amenaza no ha desaparecido». Según denuncian, siguen en marcha más de 200 proyectos de parques eólicos y fotovoltaícos, además de otras infraestructuras consideradas «destructivas», como el Tren de Alta Velocidad, líneas de alta tensión o centros de datos. También alertan de que el nuevo Plan Territorial Sectorial (LPS), en fase de aprobación definitiva, facilitará aún más la implantación de macroproyectos energéticos en montañas y valles.

