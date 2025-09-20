Los comercios salen a la calle

Sábado, 20 de septiembre 2025, 21:30 Comenta Compartir

Un total de 42 comercios de Bertan han salido a la calle durante este viernes y sábado para ofrecer sus productos de fuera de temporada a precios rebajados. La feria central situada en la Azoka Plaza ha visto pasar a numerosos vecinos y vecinas en busca del mejor 'chollo' para llevarse a casa. Otros, han preferido poner sus stands frente a sus propias tiendas. La asociación de comerciantes Bertan ha llevado a cabo una vez más su tradicional Feria de Stock junto a otras actividades de dinamización con el objetivo de incentivar el comercio local.