Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Azpeitia

Charla del misionero Txarli Azkona, esta tarde en la parroquia

E. A.

azpeitiA.

Lunes, 13 de octubre 2025, 20:27

Comenta

Este domingo, día 19, la Iglesia celebra el Domund, la Jornada Mundial de las Misiones, organizada por Obras Misionales Pontificias (OMP). Es el día en el que la Iglesia universal reza y colabora con las misiones. El lema elegido para la celebración de esta Jornada será 'Misioneros de esperanza entre los pueblos'.

A lo largo de la semana previa, el misionero capuchino Txarli Azcona dará su testimonio en algunos centros escolares y parroquias de Gipuzkoa, entre ellas, en Azpeitia. La charla será hoy, martes, en la parroquia, a partir de las 17.00 horas.

Txarli Azcona es un misionero capuchino navarro que lleva más de cuarenta años trabajando en la Amazonía ecuatoriana, dentro del Vicariato Apostólico de Aguarico. Inspirado por figuras como el obispo mártir Alejandro Labaka, Azkona ha dedicado su vida a acompañar a comunidades indígenas, defendiendo sus derechos y el cuidado de la selva frente a la explotación petrolera y la contaminación ambiental.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Anuncio inminente de La Oreja de Van Gogh sobre su futuro: «Solo juntos tiene sentido»
  2. 2 La fugaz alegría de Aitor Etxeberria: descalificado tras ganar el 3 Playas con el dorsal de su hermano
  3. 3

    En libertad los 19 detenidos tras los graves disturbios por la presencia de La Falange en Vitoria
  4. 4 El nuevo bizcocho de Mercadona que ha llegado para quedarse
  5. 5

    Gipuzkoa lanza al mercado el primer robot quirúrgico de columna fabricado en el Estado
  6. 6 Luis De la Fuente, contundente tras otro recital de Mikel Oyarzabal con España: «Está infravalorado, lo hace todo bien»
  7. 7

    Estefi Etxebeste, la harrijasotzaile descalza
  8. 8 Entra a un hotel en San Sebastián, sube a la azotea y se descuelga para robar en una habitación
  9. 9

    Los últimos rehenes vivos de Hamás se reencuentran con sus familias y la libertad
  10. 10

    La oferta de alquiler de larga duración cae a la mitad en Donostia al activarse los nuevos topes

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Charla del misionero Txarli Azkona, esta tarde en la parroquia