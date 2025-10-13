Charla del misionero Txarli Azkona, esta tarde en la parroquia

E. A. azpeitiA. Lunes, 13 de octubre 2025, 20:27 Comenta Compartir

Este domingo, día 19, la Iglesia celebra el Domund, la Jornada Mundial de las Misiones, organizada por Obras Misionales Pontificias (OMP). Es el día en el que la Iglesia universal reza y colabora con las misiones. El lema elegido para la celebración de esta Jornada será 'Misioneros de esperanza entre los pueblos'.

A lo largo de la semana previa, el misionero capuchino Txarli Azcona dará su testimonio en algunos centros escolares y parroquias de Gipuzkoa, entre ellas, en Azpeitia. La charla será hoy, martes, en la parroquia, a partir de las 17.00 horas.

Txarli Azcona es un misionero capuchino navarro que lleva más de cuarenta años trabajando en la Amazonía ecuatoriana, dentro del Vicariato Apostólico de Aguarico. Inspirado por figuras como el obispo mártir Alejandro Labaka, Azkona ha dedicado su vida a acompañar a comunidades indígenas, defendiendo sus derechos y el cuidado de la selva frente a la explotación petrolera y la contaminación ambiental.