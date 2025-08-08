Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

César Pérez de Tudela junto a Alex Txikon y sus acompañantes en el museo de Azpeitia.

Azpeitia

César Pérez de Tudela visita Mendietxe Museoa

La leyenda viva del alpinismo y el escalador más importante de España se ha acercado a conocer el centro de Azpeitia

Elisa Belauntzaran

AZPEITIA.

Viernes, 8 de agosto 2025, 20:49

César Pérez de Tudela, leyenda viva del alpinismo, visita Mendietxe Museoa de Azpeitia. En la visita, alpinista madrileño ha compartido con Alex Txikon y sus acompañantes numerosas experiencias y anécdotas.

César Pérez de Tudela es una de las figuras más emblemáticas del alpinismo español. Entre las décadas de 1960 y 1990, se consolidó como uno de los pioneros del alpinismo estatal, siendo no solo un referente técnico en la montaña, sino también un gran divulgador. Gracias a su presencia en medios de comunicación, logró acercar el mundo de la alta montaña al público generalista, despertando vocaciones y transmitiendo la pasión por la naturaleza y la superación personal.

De hecho, fue un gran divulgador del montañismo desde los años 60, a través de TVE, emisoras de radio y prensa. Además, el alpinista madrileño ha sido un gran comunicador y ha pronunciado centenares de conferencias sobre la superación, el esfuerzo y la ilusión que los alpinistas y escaladores de montaña aportan a la sociedad en reuniones empresariales, escuelas de negocios y universidades españolas.

El gran alpinista y escalador más importante de España, a sus 86 años, ha visitado el Museo Mendietxe, un espacio que mantiene un firme compromiso con la memoria y el reconocimiento de los alpinistas de todo el mundo.

La presencia de una figura mítica como Pérez de Tudela en sus instalaciones representa un homenaje vivo a toda una trayectoria dedicada a la montaña, al esfuerzo y a la divulgación. Su visita no solo honra al museo, sino que también recuerda la importancia de preservar el legado de quienes abrieron camino entre cumbres y hielos.

A partir de los años 60 desarrolló una notable carrera deportivam en la que destacan sus actividades en la cara Norte de los Alpes y la coronación por cuatro veces de la cima del Aconcagua, en solitario en 1971 y 1972. Es conocido que ha sufrido duros reveses en su vida de alpinista, incluyéndose dos infartos cardiacos, uno en el Everest, dirigiendo la expedición de la Universidad Complutense de Madrid en 1992 y otro en el Gulab Kangri, en el Tíbet en 1997

