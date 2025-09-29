Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Azpeitia

'Boluntariotza gaur egungo gizartean' hitzaldia, bihar Azoka Plazako aretoan

E. A.

Azpeitia.

Astelehena, 29 iraila 2025, 20:48

Munoaundi elkarteak antolatuta, 'Boluntariotza gaur egungo gizartean' hitzaldia eskainiko da bihar, asteazkenea, urriak 1, Azoka Plazako lehen solairuko aretoan, 19:00etan hasita. Gizalde elkarteko Miren Gurrutxagak eskainiko du hitzaldia. Besteak beste, inguruko pertsonei lagun-tzeko boluntario gisa aritzearen garrantziaz eta aukerez hitz egingo du Gurrutxagak. «Gu baino okerrago dadudenei, gizartetik at geratu direnei edota egoera larrian daudenei laguntzera bidera dezakegu aisialdia», diote antolatzaileek. Sarrera irekia izango da.

