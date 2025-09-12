Biele ISB calienta motores con la disputa de la Copa antes de su estreno liguero el 5 de octubre

AzpeitiaBiele ISB calienta motores con la disputa de la Copa antes de su estreno liguero el 5 de octubre
Los de Iraurgi jugarán este domingo en el Palacio de los Deportes de Logroño frente al Clavijo, a partir de las 12.00 horas
Azpeitia
Viernes, 12 de septiembre 2025, 20:46
El Biele ISB afrontará este domingo su estreno en la Copa. El equipo local debutará a las 12.00 horas en el Palacio de los ... Deportes de Logroño frente al Clavijo, conjunto con el que comparte categoría en la LEB Plata.
La plantilla al completo viajará a la capital riojana, aunque el técnico Iñigo Núñez no podrá contar todavía con Unai Barandalla ni Andoni Atxa, ambos en la fase final de recuperación de sus respectivas lesiones. La buena noticia llega con la incorporación de la última pieza del equipo, Mamadou Sakho, que ya se ha unido al grupo y estará disponible para el fin de semana.
Tras el buen papel mostrado en su primer amistoso de pretemporada en Hazparren frente al Adour Dax, el ISB afronta ahora un nuevo reto contra un rival directo, en el que milita además un viejo conocido de Iraurgi, Iñigo Royo.
El conjunto azpeitiarra comparte grupo con Clavijo, Valle de Egüés y Logrobasket. Después del debut de este domingo, jugarán el día 20 en Egüés ante el conjunto navarro y cerrarán la fase de grupos el 28 de septiembre en Azpeitia contra Logrobasket. Posteriormente, el 5 de octubre darán inicio a la liga en casa.
Domusa Teknik ISB
Por su parte, las chicas del Domusa Teknik ISB disputarán este sábado su primer partido de pretemporada en Zizur frente a Ardoi (17.30). El equipo aún espera la llegada de la estadounidense Skylar Vann, pendiente de resolver trámites administrativos.
El siguiente compromiso para las de Azpeitia será la semifinal de la Euskal Kopa, el próximo 19 de septiembre frente a Ibaizabal. En caso de victoria, jugarán la final el día 21 contra el vencedor del duelo entre Ointxe y Barakaldo.
El estreno liguero del equipo femenino de Azpeitia-Azkoitia será el día 27 a las 18.00 horas en Azpeitia, con el C.B. Santfeliuenc como primer rival oficial de la temporada.
