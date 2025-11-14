El Biele ISB busca este domingo el aliento de la afición tras la heroica victoria en Cáceres

El Biele ISB llega a la cita de este domingo con el pabellón de Azpeitia cargado de ilusión y necesidad de apoyo. El equipo, que ... está firmando un brillante inicio de temporada con cinco victorias y una sola derrota, afronta una de las semanas más duras después de encadenar hasta tres lesiones de gravedad en apenas quince días. Por ello, el club ha realizado un llamamiento especial a su afición para llenar el polideportivo.

El encuentro ante CB Toledo, que se disputará a las 18.00 horas, será mucho más que un partido. El club quiere que las gradas se conviertan en el décimo jugador, un impulso anímico decisivo para un equipo que, pese a las adversidades, ha demostrado un carácter enorme. Tanto es así que el pasado sábado logró una victoria épica en Cáceres (84-85).

Una victoria para enmarcar

Con solo nueve jugadores disponibles por las lesiones de larga duración de Unai Barandalla y Djibril Sakho, y sin su entrenador Iñigo Núñez en el banquillo debido a una sanción, el conjunto azpeitiarra afrontó uno de los desplazamientos más difíciles de la categoría la pasada jornada. A ello se sumó la lesión de Jordan Jermain al final del primer cuarto, lo que dejó al equipo con únicamente ocho efectivos para más de 30 minutos de juego.

A pesar de todo, el Biele ISB peleó cada balón. Se llevó el primer cuarto (13-17), llegó cinco puntos abajo al descanso (42-37) y, aunque Cáceres llegó a colocarse once puntos por delante en el tercero, los guipuzcoanos no se rindieron y cerraron ese periodo a solo tres puntos (59-56).

El último cuarto fue un ejercicio de resistencia. Con el marcador siempre en contra, el Biele ISB creyó hasta el final. A falta de segundos para la conclusión, llegó la jugada que decidió el encuentro.Ierai Aizpitarte, en un partido monumental, anotó un triple decisivo para el 84-85 final. El azpeitiarra firmó 27 puntos, siendo el jugador más destacado. Junto a él, sobresalió también el catalán Adrià Mocanu, autor de 18 puntos.

El club local quiere que todo ese espíritu se sienta este domingo en casa. Por eso, la entrada será gratuita, y se anima a todos los jugadores y jugadoras de la cantera a ocupar los asientos de pista, llegando 30 minutos antes del inicio para recibir al equipo con una gran ovación cuando salgan de los vestuarios a las 17.30 horas.

Además, el partido servirá para mostrar un apoyo especial a los tres jugadores lesionados recientemente: Baran, Jermainy Sakho. El ISB desea que sientan el respaldo de la afición en estos momentos complicados.