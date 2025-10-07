Behobia-Donostia lasterketarako autobusa jarriko du Udalak

AzpeitiaBehobia-Donostia lasterketarako autobusa jarriko du Udalak
E.A.
azpeitia.
Asteartea, 7 urria 2025, 20:31
Azaroaren 9an izango da Behobia-Donostia lasterketa. Urtero egin ohi duen moduan, autobus zerbitzua eskainiko du Azpeitiko Udalak korrikalariak Behobiako irteerara eramateko. Joaneko zerbitzua bakarrik izango da. Autobusean joan nahi dutenek igerilekuan eman behar dute izena, eta dagoeneko zabalik dago horretarako epea. 55 laguntzentzat egongo da tokia, eta 6 euro ordaindu beharko da. Lasterketaren egunean, 07:30ean aterako da autobusa, anbulatoriotik.