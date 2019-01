LA BANDA MUNICIPAL DE MÚSICA OFRECIÓ EL TRADICIONAL CONCIERTO DE REYES Martes, 8 enero 2019, 00:22

Los componentes de la Banda Municipal de Música han cumplido con la oferta musical local una vez más y, al igual que lo hicieran en Navidad, en esta ocasión no han faltado a su cita del Día de Reyes para deleite de sus fieles seguidores, numerosos también en este último concierto. Bajo la dirección de Unai Frantsesena, el grupo ofreció un amplio repertorio de piezas como 'Gibraltar', 'Humoreske', 'Overture to a new age' o 'Triglav', entre otros. La agrupación se prepara ahora para las fiestas de San Sebastián.