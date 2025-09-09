Baigerakoak, Normandian izan dira

AzpeitiaBaigerakoak, Normandian izan dira
Asteartea, 9 iraila 2025, 20:25
45 lagunek hartu dute parte Baigera jubilatuen eta pentsiodunen elkarteak eta Halcon bidaiak-ek antolatutako azken irteeran. Normandian izan dira, Frantziako ipar-mendebaldeko muturrean dagoen eskualdean . Irailaren 2an atera ziren Azpeititik eta 7an itzuli dira «egun ederrak igaro ostean». La Rochelle, Rennes, St Malo edo St Michel bisitatu dituzte, besteak beste. Bidaiak izandako arrakasta medio, Baigerak bigarren irteera prestatu du hil honen 22tik 27ra bitartean eta bertan parte har-tzeko asmoa dutenek, lehen esperientzia honetan izan duten plangintza bera jarraituko dute.
