Baigera organiza estancias en Valencia y Asturias para el próximo año 2026

Viernes, 17 de octubre 2025

La asociación de jubilados y pensionistas Baigera ha programado dos viajes para el año 2026, en colaboración con Halcón Viajes.

El primero se celebrará del 23 al 28 de marzo, con destino a Valencia y su entorno. Durante seis días, los participantes conocerán Albarracín, la Ciudad de las Artes y las Ciencias, Utiel-Requena, Buñol, Sagunto y Altea, con visitas guiadas, catas de vino y experiencias culturales. El alojamiento será en el Hotel Gandía Palace (4*), en régimen de pensión completa. El precio del viaje es de 795 euros por persona, con un suplemento individual de 230 euros.

El segundo viaje será del 4 al 7 de junio y tendrá como destino Oviedo y la costa asturiana. El recorrido incluye Ribadesella, Cudillero, Luarca, Gijón, Lastres y Villaviciosa, con visitas guiadas al patrimonio prerrománico y una degustación en un lagar de sidra. El precio es de 520 euros por persona, con suplemento individual de 85 euros.

Para realizar las inscripciones o para más información, pueden dirigirse a Halcon Bidaiak; llamar a los números de teléfono 943 81 06 73 ó 688 82 12 56 ó dirigirse a halconv75@halconviajes.com.