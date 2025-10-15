El azpeitiarra Xabier Iturralde se alza con el título de Campeón de España de Roscaderos

El recortador azpeitiarra Xabier Iturralde acaba de proclamarse en Campeón de España de Roscaderos en el XXXIX Campeonato Estatal celebrado el pasado fin de semana en la plaza de toros de La Misericordia de Zaragoza.

Los equipos 'Luna' y 'Los Furtivos' terminaron empatados con 14 roscas, proclamándose ambos campeones de España de roscaderos 2025. El azpeitiarra, del equipo de 'Los furtivos' formaba plantel con Iván Salvador 'Palomo' como capitán, acompañado de Kike Gómez, Alberto Porroche y Javier Segarra.

Iturralde pone así la guinda a una temporada «agridulce» que ha tenido sus más y sus menos después de la lesión de sus pareja en los recortes de anillas, el valenciano Javier Soler, y de haber quedado a las puertas de la final hace tan solo unas semanas.

El recortador azpeitiarra se saca a sí la espina de la una temporada irregular que ha logrado finalizar por todo lo alto. No en vano, Iturralde es de los pocos recortadores que ha ganado el Campeonato de España de Roscaderos junto al de Anillas, en el que fue campeón tanto en 2023 como en 2024.

El término 'roscadero' hace referencia a una modalidad de concurso taurino en la que cuadrillas tratan de clavar 'roscas' o entradas válidas (acciones reglamentadas) sobre vacunos en el ruedo, al estilo de los concursos de cortes y recortes.

En este tipo de festejos se valora la agilidad, el arte de la acción, la valentía, y el ajuste de los toreros con los animales.