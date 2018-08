Azpeitia, cubierta por el agua y el lodo 1983. La avenida de Loiola anegada por el agua. / AGUSTÍN ARENAS Las inundaciones de 1983 no dejaron víctimas mortales en la localidad, pero sí muchos destrozos | «La solidaridad de los vecinos fue lo más destacable», subraya José Mari Bastida ALEX SILVA AZPEITIA. Martes, 28 agosto 2018, 00:06

El recuerdo de la catástrofe es imborrable. Aguas embravecidas, puentes que parecían cascadas, sótanos anegados, lodo en las calles, noches en vela pegados a la radio... Así describen muchos las últimas noches de agosto de 1983. La fecha en la que Euskadi se inundó. Según los titulares de prensa de aquellos días, la peor parte se la llevó Bilbao, en plena Aste Nagusia, pero la noche del 26 y 27 de agosto de 1983 no pasó inadvertida para Azpeitia y Gipuzkoa.

Lo peor de las lluvias torrenciales llegó al caer la noche, entre las dos y las tres de la madrugada, según rezan los registros históricos, en aquellos momentos las alcantarillas no daban abasto para desaguar la lluvia caída, y la gente se afanaba en salvar los bienes que tenían. Coches, remolques e incluso animales se llevaron a la campa de Goena y a los puntos más altos del pueblo con ánimo de que sufrieran los menores daños posibles. Aún con esos esfuerzos, los daños y destrozos creados por las lluvias torrenciales ascendieron a 1.000 millones de pesetas de los 17.500 que costaron en Gipuzkoa.

Meses tardaron algunos locales en ser rehabilitados y limpiados. Los vecinos afectados en Azpeitia superaron los 170 y muchas empresas tuvieron cuantiosos destrozos que atrasaron la producción. Las lluvias recogidas habían superado los 200 litros y el metro de altura en muchas zonas.

En aquel entonces, Imanol Elias era el alcalde de Azpeitia, pero las riadas le cogieron fuera de la localidad, como a muchos vecinos y técnicos del consistorio que se enteraron de lo ocurrido en sus lugares de vacaciones. A otros, las riadas les dificultaron la vuelta y les imposibilitaron la entrada a la localidad teniendo que hacer noche por el camino. José Mari Bastida, posteriormente alcalde, pero en aquel entonces teniente de alcalde, sin embargo, estaba en Azpeitia. Bastida asumió el trabajo de coordinar las labores de socorro y limpieza, «no todos los trabajadores del ayuntamiento estaban en Azpeitia, pero los que había no dudaron en ayudar en los trabajos, y según llegaban se ponían manos a la obra. Yo pasé las horas visitando todas las zonas afectadas e intentando solucionar todos los problemas, las botas de goma se convirtieron en parte del uniforme».

Ayuda vecinal

Tanto Bastida como Estitxu Elduaien, actual alcaldesa en funciones, subrayan la ausencia de víctimas en Azpeitia, aunque los daños fueran cuantiosos.

En cuanto dejó de llover los vecinos de Azpeitia se hicieron a la calle ayudándose unos a otros e intentando dejar todo como antes de la lluvia. «Las calles enseguida volvieron a su ser, incluso el Diputado Javier Aizarna se sorprendió en su visita por lo limpio que se encontraba el pueblo; hay que agradecer la solidaridad de todos los vecinos», recalca Bastida.

Muchos tienen grabados en sus retinas momentos de aquellos días. Elduaien recuerda que con tan solo cinco años pasó horas en el balcón de casa viendo las calles inundadas, «vi un gato nadando por la calle inundada cerca de nuestra casa, yo era una niña; todo me parecía increíble». Algunos encontraron estampas únicas para la posteridad en las calles de Azpeitia, momentos que inmortalizar; como el caso de Agustín Arenas, que nos ha cedido las imágenes que ilustran este reportaje.

«El rio estaba recién reacondicionado y todo el camino limpio, no pensaba que Azpeitia se pudiera inundar. Desde el Gobierno Vasco, por radio, me hicieron saber que las lluvias volverían y que tomara medidas. Estaban en lo cierto, pero no ocurrió nada de gravedad. Al bajar el nivel del río nos tocó hacer el reconocimiento de lo ocurrido e inventariar los daños», recuerda Bastida.

El agua, las lluvias y el río, muchas veces, dan sorpresas y son impredecibles. Elduaien subraya que siempre existe el riesgo de que algo así ocurra, pero a día de hoy se han tomado muchas medidas para evitar los males causados por el agua. La adecuación del Urola a su paso por Azpeitia comenzó justo después de las inundaciones con el derribo del puente de Arzubi, la canalización fluvial y la construcción de la presa de Ibai Eder. «El pantano equilibra las lluvias, hace labor de retención y es difícil una riada como aquella», sentencia Bastida. Elduaien, sin embargo, cree que la presa puede tener un papel positivo o negativo dependiendo del nivel de llenado que tenga en el momento de unas lluvias torrenciales.

«Las riadas nos enseñaron que hay que prestar atención al río. No estamos exentos de que vuelva a ocurrir, pero hay aliviaderos y planes preventivos. La competencia sobre lo que ocurre en el río pertenece a Gipuzkoako Ur Agentzia, y el ayuntamiento no puede hacer nada sin su permiso. En estos años se han solucionado muchos de los problemas, pero aún nos quedan puntos negros identificados entonces», asegura la alcaldesa en funciones.

Las últimas y más llamativas actuaciones sobre el río son las efectuadas en Sanjuandegi y Landeta. La sustitución de la barandilla por un muro de hormigón en el primero y la supresión de una presilla en el segundo caso.

«Todavía nos queda por solucionar los puntos negros de Magdalena-Soreasu, Loiola-Kiruri, polígono de Landeta y el pasadizo de San Martín; que, aunque desde el Ayuntamiento ya hemos mostrado interés para acondicionarlos, Urak no nos ha dado permiso», dice Elduaien.

Otras riadas de verano

A veces, la historia es caprichosa y las fechas coinciden, como en este caso, ya que este año no sólo se cumple el treinta y cinco aniversario de las fatales riadas del 83 que afectaron mucho el municipio, si no que también se cumple el 65 aniversario de las de 1953. Aún más duras, si cabe, que las de hace treinta y cinco años, y que se cobraron vidas en la localidad.

Después de las señaladas, también ha habido otras inundaciones con menor afección en Azpeitia. La prueba de que las medidas tomadas a causa de las inundaciones del 83 eran correctas llegó en 1988. Ese agosto, otra «gota fría» asoló Gipuzkoa y causó varios muertos en las localidades cercanas. Pero Azpeitia no tuvo grandes daños. El antiguo puente de Arzubia para entonces ya se había remodelado y facilitó el paso del agua sin hacer de tapón, ayudando al desbordamiento. José Mari Bastida recuerda, ya siendo alcalde, los problemas y pegas para reformar el puente; «luego, tras la riada del 88 no nos volvieron a decir nada, quedó claro lo adecuado de la obra».

Ahora, todos los años se hace una jornada de limpieza y recogida de residuos del cauce del río con intención de concienciar a toda la sociedad. «Los dragados no están aconsejados y no se permiten salvo contadas excepciones, pero desde el Ayuntamiento hacemos lo que está en nuestra mano para el buen funcionamiento fluvial. Por ejemplo, todos los años se repara, reacondiciona y limpia todo el saneamiento para encauzar las aguas de manera correcta», asegura Estitxu Elduaien.