Azpeitia

Azpeitia cierra definitivamente el proceso del proyecto eólico Piaspe

El Ayuntamiento da por cerrado el procedimiento y el proyecto eólico queda descartado «sin posibilidad de recurso»

E. A.

AZPEITIA.

Viernes, 12 de septiembre 2025, 20:46

El Ayuntamiento de Azpeitia ha rechazado la solicitud de Desarrollos Renovables Iberia para instalar un medidor de viento en Sañoa, vinculado al proyecto eólico de Piaspe impulsado por Statkraft. Aunque la Diputación de Gipuzkoa había declarado de interés público la colocación de la estación meteorológica, la decisión final correspondía al consistorio.

La denegación municipal se sustenta en el informe negativo emitido por el Gobierno Vasco, que no concedió la autorización ambiental al parque eólico proyectado en terrenos de Azpeitia, Errezil y Zestoa.

Según la alcaldesa Nagore Alkorta, ese dictamen «hace inviable el proyecto y, en consecuencia, deja sin sentido la instalación del medidor». Con ello, el Ayuntamiento da por concluido el procedimiento, sin posibilidad de recurso tal y como señala el propio informe del Gobierno Vasco.

