Los y las comerciantes locales animan a participar en la cita. BERTAN

Azpeitia

Azpeitia celebra este fin de semana una nueva edición de la Feria del Stock

42 establecimientos locales participarán en la iniciativa con importantes descuentos el viernes por la tarde y la jornada del sábado

Eli Aizpuru

Azpeitia

Miércoles, 17 de septiembre 2025, 19:57

Azpeitia acogerá este viernes 19 y sábado 20 una nueva edición de la Feria del Stock, organizada por la Asociación de Comerciantes Bertan. En ... total, 42 establecimientos locales participarán en la iniciativa, ofreciendo productos de otras temporadas con importantes descuentos.

