Azpeitia celebra este fin de semana una nueva edición de la Feria del Stock

Azpeitia acogerá este viernes 19 y sábado 20 una nueva edición de la Feria del Stock, organizada por la Asociación de Comerciantes Bertan. En ... total, 42 establecimientos locales participarán en la iniciativa, ofreciendo productos de otras temporadas con importantes descuentos.

La feria arrancará el viernes por la tarde, de 16.00 a 20.00, y continuará el sábado en horario de mañana y tarde (10.00-14.00 y 16.00-20.00). El espacio central será la Plaza del Mercado, donde se ubicarán 11 puestos, entre ellos Aitzaki Kirolak, Arrate Outlet, Euskadi Sport, Ilargi, Jostaldi Kirolak, Larrañaga Kirolak, Martina Isasti, Nerea Eskulanak, Sein Briko, Ubbo y Kids&Us (este último solo el viernes).

Además, otros 31 comercios instalarán puestos frente a sus establecimientos, ofreciendo artículos de moda, deporte, óptica, mercería, regalos o calzado, entre otros sectores.

Novedad: Zona de Servicios

Como novedad de esta edición, se habilitará un espacio denominado 'Zona de Servicios' en la misma Azoka Plaza, donde diferentes empresas locales darán a conocer su actividad.

El viernes, la farmacia Artetxe-Bastida realizará revisiones de piel, mientras que el sábado, desde las 10.30, será el turno de la tintorería Prest, el estudio gráfico Mendata, la ecotienda Kiribil, Kimura Alkimia, la óptica Inar y la herboristería Eguzki. Para cerrar la jornada, a las 13.00 del sábado, se ofrecerá un concierto en directo a cargo de Gartxot.

La feria contará también con varias actividades de dinamización. El viernes, las primeras compras se premiarán con vales de 'pintxo gratis' canjeables en los bares Sanagustin y Pastorkua. El sábado, de 17.30 a 19.30, habrá talleres infantiles en Balentina Agirre plaza, y durante todo el fin de semana la mascota Berti animará las calles. Además, se sortearán seis bonos de compra de 100 euros entre las personas que realicen adquisiciones en la feria.

De manera paralela, se mantendrán los mercados de productores locales que se celebran cada viernes y sábado en la Plaza, compartiendo espacio con los comerciantes participantes en el Stock.

Apoyo al comercio local

Con esta cita, la Feria del Stock se consolida un año más como una oportunidad para aprovechar las mejores ofertas de los comercios de Azpeitia y, al mismo tiempo, reforzar el apoyo al comercio local.