Azpeitia apuesta por un servicio integral de atención a víctimas de violencia machista

AzpeitiaAzpeitia apuesta por un servicio integral de atención a víctimas de violencia machista
Bajo la denominación Iparrizar, el objetivo es el de ofrecer una respuesta «coordinada, cercana y eficaz» a las mujeres que lo necesiten
Azpeitia
Jueves, 27 de noviembre 2025, 20:43
El Ayuntamiento de Azpeitia ha presentado Iparrizar, un nuevo programa de atención a víctimas de violencia machista cuyo objetivo es ofrecer una respuesta «coordinada, cercana ... y eficaz». Aunque el servicio comenzó a funcionar el pasado mes de enero, el consistorio avanza ahora en su compromiso de afrontar la violencia machista desde una visión amplia que integre la prevención, la intervención y la reparación.
Iparrizar nace precisamente de esa voluntad política y se articula mediante la unión del trabajo de los Servicios Sociales, la Policía Municipal y el área de Igualdad, garantizando una actuación conjunta y especializada. El programa está diseñado para evitar la revictimización. La mujer solo tiene que relatar su situación una vez, y a partir de ese momento son los y las profesionales quienes asumen la coordinación, los trámites y el acompañamiento necesario.
El servicio tiene también un marcado carácter reparador, ya que ofrece una atención flexible, confidencial y adaptada a las necesidades de cada etapa del proceso. Entre los recursos disponibles se incluyen asesoramiento jurídico y psicológico, acompañamiento personalizado, acceso a servicios locales y, cuando corresponde, apoyo económico.
Iparrizar facilita además el acceso a cualquiera de los servicios implicados sin necesidad de presentar denuncia. Su propósito último es que la víctima encuentre apoyo completo a través de una única puerta de entrada y que su proceso sea lo más ágil, humano y seguro posible.
Contacto
Para más información, se puede contactar con Servicios Sociales (943 157 192), Emakumeen Txokoa (688 751 000) o la Policía Municipal (092)
