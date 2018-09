Azpeitia acogerá hoy el pentatlón de herri kirolak sin Xabier Orbegozo 'Arria V' Algunos de los protagonistas en la presentación de la prueba. Cinco serán los deportistas que se medirán en la plaza de toros, a las 22.00 DV AZPEITIA. Sábado, 29 septiembre 2018, 00:45

Azpeitia volverá a ser hor la capital del herri kirolak y lo hará recuperando una prueba que ha permanecido en el letargo durante nada menos que 28 años: el pentatlón. El aizkolari de Errezil, Xabier Orbegozo 'Arria V' ha sido el impulsor para recuperar la prueba que no se ha disputado desde 1990. Además, las anteriores ediciones se habían realizado en Tolosa, por lo que Azpeitia se estrenará hoy en estas lides. Será a partir de las 22.00, en la plaza de toros local. El citado Arria V, sin embargo, causará baja tras una decisión tomada en el último momento. El de Errezil no ha podido recuperarse de la lesión en uno de sus brazos que llevaba acarreando durante las últimas semanas por lo que «lo más sensato», ha dicho, será no salir. Los que sí estarán en la plaza serán su sobrino Aritz Azpiazu 'Arria VI', de Azpeitia; Luis Txapartegi, de Aizarna; Jon Gisasola 'Zelai V', de Mallabia; Xabier Zaldua 'Gurrutxazpi', de Zumarraga; y Aratz Mugertza III, de Mutriku, los otros cinco deportistas que se medirán en las cinco modalidades de deporte rural previstas en la competición. Los trabajos a realizar no dejarán indiferente al espectador. Las cinco pruebas se realizarán sin parar desde la primera hasta la última y la clasificación se completará tomando en cuenta el tiempo total. El pentatlón comenzará con el levantamiento de piedra. Deberán dar 25 alzadas a una bola de ocho arrobas o cien kilos. Le seguirá la giza-proba, donde deberán arrastrar una piedra de 400 kilos hasta completar dos plazas, cada una de 28 metros.

En tercer lugar, deberán coger la aizkora para cortar tres kanaerdikos, en horizontal. Continuarán con las txingas, de 50 kilos cada una, con las cuales deberán completar seis plazas. Finalizarán con la carrera a pie, con tres kilómetrosd e recorrido o lo que es lo mismo, treinta vueltas en la plaza de toros.

Las entradas estarán diponibles en taquilla por 20 euros.