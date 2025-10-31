Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Azpeitia

Azpeitia acogerá este domingo el XXXV Rally Fotográfico de Otoño

E.A.

azpeitia.

Viernes, 31 de octubre 2025, 20:20

Azpeitia volverá a llenarse de cámaras y creatividad este domingo, 2 de noviembre, con la celebración del XXXV Rally Fotográfico de Otoño, organizado por la Azpeitiko Argazki Elkartea. La cita invita a los y las participantes a recorrer las calles y rincones del municipio captando imágenes sobre los temas que se darán a conocer el mismo día del concurso.

La inscripción será gratuita y podrá realizarse entre las 9.00 y las 9.30 horas en la sede de la asociación, situada en el Dinamo Kultur Gunea (Soreasu). Los participantes deberán llevar la tarjeta de la cámara vacía, ya que el rally finalizará a las 13.30 horas, momento en que se descargarán las imágenes en la sede del colectivo.

Cada participante podrá presentar hasta 36 fotografías en formato jpg, incluyendo la imagen de control. Una vez finalizado el rally, se permitirá realizar la selección definitiva desde casa, pudiendo enviar las fotos escogidas hasta el 6 de noviembre, indicando nombre, título del archivo y número del tema a la dirección de correo electrónico argazkiakaae@gmail.com.

El certamen repartirá premios en metálico y trofeos entre los mejores trabajos: El ganado recibirá un premio de 150 euros y trofeo. El segundo clasificado se adjudicará 125 euros y trofeo y habrá 100 euros y trofeo para el tercer o tercara clasificada.

El mejor local por su parte, recibirá 90 euros y trofeo (reservado a vecinos de Azpeitia o socios de la Argazki Elkartea). A su vez, la mejor fotografía individual se llevará 60 euros y trofeo.

La entrega de premios y la proyección de las colecciones participantes se celebrará el jueves 13 de noviembre, a las 21:00 horas, también en el Dinamo Kultur Gunea (Soreasu).

Desde la organización animan a todos los aficionados y aficionadas a la fotografía, tanto locales como visitantes, a participar en esta nueva edición del Rally Fotográfico de Otoño.

